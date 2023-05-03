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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

اليهود أول شعب اختاره الله..تعرف على أشهر أقوال جولدا مائير

صدى البلد

يصادف اليوم، الأربعاء 3 مايو، ذكرى وفاة جولدا مائير، رئيسة وزراء دولة الكيان الصهيونى، أثناء حرب أكتوبر عام 1973، التي انتصر فيها أبطال القوات المسلحة المصرية، على جيش الاحتلال الإسرائيلى، ودك حصون خط بارليف المنيع.

كانت جولدا مائير المرأة الوحيدة التي شغلت منصب رئيسة الوزراء في إسرائيل، فكانت بالنسبة لهم كيانا مهما وامرأة حديدية ذات سيطرة.

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اشهر أقوال لجولدا مائير

1- “يمكننا أن نسامح العرب على قتلهم أطفالنا، ولكن لا يمكننا أن نصفح عنهم لإجبارهم إيانا على قتل أطفالهم".

2- "كل صباح أتمنى أن أصحو ولا أجد طفلًا فلسطينيًا واحدًا على قيد الحياة".

3- سئلت عن اسوأ يوم واسعد يوم في حياتها فقالت: أسوأ يوم في حياتي يوم أن تم إحراق المسجد الأقصى؛ لأنني خشيت من ردة الفعلالعربية والإسلامية، وأسعد يوم في حياتي هو اليوم التالي؛ لأنني رأيت العرب والمسلمين لم يحركوا ساكنا.

4- عندما حذروها بأن عقيدة المسلمين تنص على حرب قادمة بين المسلمين واليهود سوف ينتصر فيها المسلمون عند اقتراب الساعة فقالت: أعرف ذلك، ولكن هؤلاء المسلمين ليسوا من نراهم الآن، ولن يتحقق ذلك إلا إذا رأينا المصلين في صلاة الفجر مثلما يكونون في صلاة الجمعة.

5- قالت عن حرب أكتوبر: "سأظل أحيا بهذا الحلم المزعج لبقية حياتى، ولن أعود نفس الإنسانة مرة أخرى التي كنتها قبل حرب كيبو".

6- وعن ادعاءاتها بأن فلسطين أرضهم قالت: "اليهود أول شعب اختار الله، وكان اختيارهم هذا ما جعلهم شعبًا فريدًا من نوعه".

7- خلال اجتماعها بعدد من الكتاب الإسرائيليين عام 1970، عرض عليها كاتب بولندي انطباعه عن فلسطين بعد زيارته لها قائلًا: "العروسجميلة ولكن لديها عريس"، فأجابته بغطرسة: "وأنا أشكر الله كل ليلة، لأن العريس كان ضعيفًا، وكان من الممكن أخذ العروس منه".

8- وعن نظرتها التوسعية حيث وقفت على شاطئ خليج العقبة قالت: "إنى أشم رائحة أجدادى في خيبر".

9- قالت عن الجيش المصرى: "خط بارليف أصبح مثل قطعة الجبن المليئة بالثقوب، إنى أشعر بهم ثقيل على قلبى لأن المصريين حققوامكاسب قوية في حين إننا عانينا ضربة ثقيلة، لقد عبروا قناة السويس وأنشأوا كبارى للعبور حركوا عليها المدرعات والمشاة والأسلحةالمضادة للدبابات، ونحن فشلنا في منعهم من ذلك ولم نستطع أن نلحق بهم إلا خسائر قليلة".

جولدا مائير أبطال القوات المسلحة إسرائيل الاحتلال الاسرائيلي القوات المسلحة الكيان الصهيونى القوات المسلحة المصرية حرب اكتوبر عام 1973 خط بارليف

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