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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

حياة داليدا التي لا تحتمل.. 5 علاقات غرامية فاشلة انتهت بموت عشاقها

صدى البلد

صادف  فى مثل هذا اليوم 3 مايو 1987، وفاة المطرية العالمية داليدا بنت شبرا، يولاند كريستينا جيجليوتي ( 17 يناير 1933 - 3 مايو1987 )، هي فنانة و مغنية إيطالية مصرية، أمتعت الجماهير بصوتها المميز.

ولدت في حي شبرا لأبوين من المهاجرين و تعود أصولهما إلى جزيرة كالابريا في جنوب إيطاليا.

بدأت حياتها بالمشاركة في مسابقة ملكة جمال مصر و فوزها بها سنة 1954 ..

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بدأت حياتها الفنية في فرنسا و غنت بتسع لغات هي : العربية و الإيطالية و العبرية و الفرنسية و اليونانية و اليابانية و الإنجليزية والإسبانية و الألمانية ..

حياة داليدا العاطفية

تزوجت داليدا من لوسين موريس ثم طلقا بعد عدة أشهر وقد حاول طليقها الانتحار بعد ذلك بعدة سنوات لرفضها العودة إليه.

وارتبطت بقصة حب عنيفة بالرسام جان سوبيسكي الذي انتحر بإطلاق الرصاص على نفسه عام 1961.

وفي عام 1967 ارتبطت بقصة حب مع شاب إيطالي صغير هو لويغي تنكو وكان مغنيا ولدى فشله في الفوز بجائزة في أحد المهرجانات انتحر بالرصاص فحاولت هي الأخرى الانتحار وفشلت.

وبعد ذلك أحبت شابا آخر يدعى لوسيو ولقي هو الآخر حتفه منتحرا وكان يصغرها بـ 12 عاما.

 وكانت علاقتها بهذا الشاب قد أسفرت عن حملها ثم إجهاضها مما أدى لإصابتها بالعقم وضاعف ذلك من شعورها بالاكتئاب.

وفي السبعينيات عاشت قصة حب قوية مع مغن شاب يدعى مايك برانت انتحر عام 1975.

وفي 3 مايو عام 1987 نجحت محاولتها في الانتحار هذه المرة بتناول كمية كبيرة من الأقراص المنومة تاركة وراءها إرثا فنيا وإنسانيافريداورسالة تقول: "الحياة صارت لا تحتمل، سامحوني".

وقد تم صنع تمثال لها على القبر بنفس الحجم الطبيعي لها وهو يعتبر احدى أكثر الأعمال المنحوته تميزاً في المقابر الخاصة بالمشاهير.

داليدا حي شبرا مسابقة ملكة جمال مصر ملكة جمال مصر المطربة داليدا

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