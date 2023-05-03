المحمية.. برنامج تعليمي ترفيهي للأطفال تنطلق فعالياته في متحف الطفل الأحد القادم

أعلن الدكتور نبيل حلمى، رئيس مجلس إدارة جمعية مصر الجديدة، عن انطلاق فعاليات برنامج ترفيهى تعليمى جديد للأطفال بعنوان "المحمية"، فكرته مستوحاة من حرية الاختيار واتخاذ القرار لصون وحفظ كل ما نحتاج أن يبقى معنا وكل ما يحتاج أن ندافع عنه ونحميه وننميه ليحدث توازنا فى المستقبل.

ينفذ البرنامج مركز الطفل للحضارة والإبداع (متحف الطفل)، أحد المراكز الإبداعية التابعة للجمعية، في إطار برنامج الأنشطة الموجهة للأطفال من سن 5 سنوات وحتى 13 سنة خلال فترة الإجازة الصيفية.

وقال الدكتور نبيل حلمى إن برنامج "المحمية" سوف يحدد الأطفال من خلاله كل الأشياء التي سوف تشاركهم مستقبلهم من “كائنات حية، وصفات شخصية، وعادات وتقاليد، وأخلاق وآداب وسلوكيات، وعلوم وفنون ورياضة، وصناعات وحرف ومهن”، بهدف تشكيل مستقبل أكثر توازنا واستدامة، كما يتعلم الأطفال ترتيب اختياراتهم لتحقيق التوازن لمجتمع متكامل يتم فيه الانتقاء بعناية لبناء بيئة صالحة للحياة دون الإخلال بالمكونات والعناصر اللازمة الأساسية.

وأضاف أن البرنامج يشتمل على مجموعة من الورش الفنية و العلمية والحرفية والغذائية، تهدف إلى إثارة الشغف وحب الاستطلاع عند الأطفال للبحث المعرفي، واختيار حلول إيجابية لتطوير البيئة من حولهم، وتجسيد ما تمت قراءته بهدف ربط الخبرات المعرفية بالخبرات المهارية، هذا إلى جانب الألعاب والمسابقات الذهنية والرياضية والرحلات والزيارات الميدانية.

ونوه حلمى إلى أن البرنامج يبدأ من يوم الأحد القادم الموافق 7 مايو، ويستمر طوال فترة الإجازة الصيفية، وهو عبارة عن مجموعة من البرامج الشهرية المنفصلة، ويبدأ يومياً فى العاشرة صباحاً وحتى الثالثة ظهراً بمقر متحف الطفل فى مصر الجديدة.