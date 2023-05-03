3 شعراء من سلسلة الكتاب الأول يفوزون بجائزة شاكر عبد الحميد

سلمت وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، جوائز الدورة السادسة لمسابقة المواهب الأدبية للشباب دورة الدكتور شاكر عبد الحميد ٢٠٢٢/٢٠٢٣ التي نظمتها الإدارة المركزية للشؤون الأدبية والمسابقات بالمجلس الأعلى للثقافة وذلك بحضور معالى الأستاذ الدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة بمقر المجلس.



وفي شعر الفصحى، حصل الشاعر نور الدين نادر على المركز الأول بمحافظة القاهرة ونشرت له سلسلة الكتاب الأول ديوانه الأول بعنوان لا شيء إلا الفضول وهو العدد السابع الصادر عن السلسلة في شعر الفصحى وفي شعر العامية حصل الشاعر محمد رفعت على المركز الثاني بمحافظة قنا وقد نشرت له السلسلة ديوانه الأول بعنوان سيرة شاعر الربابة وهو العدد الرابع عشر الصادر عن السلسلة أما الشاعر خالد النسر فقد حصل على المركز الثالث بمحافظة القاهرة وقد نشرت له السلسلة ديوان الأول أحلام ورقة التوت وهو العدد الثامن عشر الصادر عن السلسلة.

الجدير بالذكر أن هشام عزمى قد أصدر قرارا بتحويل لجنة الكتاب الأول إلى سلسلة برئاسة الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف.

وأصدرت السلسلة، ما يقرب من ٢٧ كتابا وفازت العام السابق بجائزة معرض القاهرة الدولى للكتاب فى النقد عن كتاب البناء السردي في روايات سعد مكاوي للدكتورة سماح الوكيل .

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