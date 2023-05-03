عمرو موسى يعدد إنجازات القيادة السياسية خلال الفترة الماضية

قال عمرو موسى إن البلاد شهدت الفترة الماضية العديد من الإنجازات، مثل مبادرة تجديد الخطاب الديني، والذي يعمل على تجديد الفكر والممارسة الدينية، مشيرا إلى ان الرئيس السيسي هو أول من آثار فكرة تجديد الخطاب الديني.

وأضاف عمرو موسى في الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني، والمذاع عبر قناة اكسترا نيوز، أن القادة السياسية أعلت قيم المواطنة، وأكد على أنه لا يوجد أي تفرقة بين شخص وآخر، منوها بأن تأهيل سيناء وفتحها للمواطنين للعيش فيها والتحرك الحر داخلها خطوة ونهج يحسب للدولة.

وأشاد بالمساواة بين المرأة والرجل في كافة الحقوق، منوها بأن الدولة أعطت للشباب دورا في جنابات الحكم، وأصبحوا متواجدين في مناصب مهمة.