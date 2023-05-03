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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عملة جديدة.. تحرك من روسيا للتخلي عن الدولار الأمريكي

الدولار الأمريكي
الدولار الأمريكي

ذكرت وكالة “بلومبرج” الأمريكية، أن روسيا قد تستأنف مشترياتها من العملات الأجنبية لاحتياطياتها في مايو حيث تعمل عائدات الطاقة المتزايدة على استقرار المالية العامة على الرغم من الجهود الغربية لإلحاق الضرر باقتصاد البلاد.

اليوان الصيني

وقالت “بلومبرج”، إن وزارة المالية من المقرر أن تعلن عن استئناف عمليات شراء اليوان الصيني في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

من المتوقع أن تكون الأحجام الأولية معادلة لحوالي 200 مليون دولار باليوان شهريًا.

ويُنظر إلى العملة الصينية على أنها الأصول الرئيسية التي يمكن لروسيا استخدامها في المعاملات لإعادة ملء صندوق الثروة الوطني البالغ 154 مليار دولار.

وقالت ناتاليا ميلشاكوفا، المحللة في شركة فريدوم هولدينج كورب، “سيكون من المهم بالنسبة للسوق أن تبدأ الدولة في تكديس الاحتياطيات مرة أخرى بدلاً من إنفاقها. وقد يؤثر هذا بشكل إيجابي على الروبل”.

أوقفت روسيا مشتريات النقد الأجنبي في أواخر يناير 2022 وعلقت البرنامج مرة أخرى بعد اندلاع الصراع في أوكرانيا.

وفي بداية العام الجاري، استأنف بنك روسيا عملياته بالعملة الأجنبية وسط ارتفاع عائدات النفط والغاز.

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وكانت هذه الخطوة جزءًا من آلية الميزانية المعدلة المصممة لحماية الاقتصاد من تقلب أسواق السلع الأساسية، ويتم تنفيذ المعاملات الآن باليوان.

وخفضت موسكو مبيعات اليوان خلال الشهرين الماضيين لتغطية عجز الميزانية، مع انخفاض المبيعات إلى النصف في أبريل مقارنة بشهر فبراير.

وزعمت “بلومبرج” أن التحول من البيع إلى الشراء سوف يسلط الضوء على قدرة روسيا على مواكبة تدفق الدولار النفط في مواجهة العقوبات وسقف السعر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع وحلفاؤهم.

روسيا اليوان الصيني الروبل اليوان الدولار

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