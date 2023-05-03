حسام بدراوي: علينا استعادة التوازن بين الديمقراطية والحرية والحاجة للنظام.. فيديو

قال حسام بدراوي، مستشار الحوار الوطني، إن الحرية تحتاج إلى معالم استرشادية وأحياناً قيود يرتهن بقوة الأسوار الحامية حولها، وهذا ما أفرز الليبرالية الديمقراطية الحديثة عبر تراكم السنين وهو الأمر الذي لا نملك أن ننتظره في بلادنا طويلاً.

وأضاف "حسام بدراوي" خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني، أن علينا أن تستعيد التوازن بين الديمقراطية والحرية والحاجة الي النظام، وتحتاج المجتمعات الديمقراطية الي معدات ومعالم استرشادية مصحوبة بالتصدي للمشكلات والظروف العصر الحالي، ويبدأ ذلك بلا تردد بالعدالة وتطبيق القانون دون انتقائية.

وتابع حسام بدراوي، أن لابد وأن نفكر في القانون بأنه هو القيود الحكيمة التي تجعل المواطنين أحرار في إطار حرية المجتمع.