حسام بدراوي: اللامركزية بالدستور هي الوعاء الأوسع للاستماع إلى الشعب

قال حسام بدراوي مستشار الحوار الوطني، إن التعديل الدستوري بوجود غرفة أعلى للبرلمان يعد أمرا حيويا، ولكنه لا يجب ان يتم تطبيقه بالطريقة التي تم تطبيقها في الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي استخدمت أسلوب القوائم المطلقة.

وأضاف حسام بدراوي، في كلمه له في الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني، والمذاع عبر قناة اكسترا نيوز، أن هناك موضوعات كثرة يجب ان يتم دراستها ومناقشاتها، والحوار الوطني قد يكون مؤهلا لمناقشتها، والعمل على خلق إرادة فاعلة، منوها بأن اللامركزية التي أقرها الدستور هي الوعاء الأمثل والأوسع للاستماع إلى الشعب.



وشدد على اهمية التطبيق الناجز للقانون، وتطبيق خطة تنمية إنسانية، من خلال التعليم والرعاية الصحية، منوها بمخاطر تطبيق الديمقراطية في مناخ غير مستقر، نتيجة الجهل والفقر.

وأكد على أن ما يسبق الانتخابات من توجيه للرأي العام سيؤثر على نتائج الحرية والديمقراطية، في حالة عدم تحصينه بالعلم والمعرفة.

