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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مرحلة خطرة .. نجم عالمي شهير يتعرض لمضاعفات صحية

صدى البلد

تصدر اسم الفنان جيمي فوكس التريند بعد تواجده في المستشفى لمدة 3 أسابيع بسبب تعرضه لمضاعفات صحية، فهو يعاني مشكلة لم يتم الكشف عن تفاصيلها حتى الآن ولكنه لا يزال في مرحلة خطرة. 

وأعلنت ابنته أن والدها يعاني من "مضاعفات طبية". وكانت حالته خطيرة للغاية، لدرجة أن أفراد عائلته سافروا إلى المدينة من أجله. 

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ووجه النجم العالمى جيمي فوكس رسالة للفنان محمد رمضان عبر فيديو قال فيها: "محمد رمضان أنا جيمي فوكس أهلا بك عزيزي في عائلة بريفيه ريفيو.. لقد أخبروني أنك رقم 1 .. الفائز بالجائزة الأفريقية للنجم المفضل للجماهير في التصويت المقام لذلك مرحبًا بك في العائلة.. أتمنى أن التقي بك حتى نتمكن من الظهور للجماهير.. تهانيّ يا أخي أهلا بك".

ونشر الفنان محمد رمضان الفيديو، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات "إنستجرام". 

جيمي فوكس التريند الفنان جيمي فوكس مضاعفات طبية محمد رمضان

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