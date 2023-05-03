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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجيش الروسي يقصف خيرسون

حرب أوكرانيا
حرب أوكرانيا

قال مسؤولون أوكرانيون، إن القوات الروسية قتلت 16 مدنيا في هجمات على منطقة خيرسون بجنوب أوكرانيا، اليوم الأربعاء، وقصفت سوبر ماركت ومحطة للسكك الحديدية في العاصمة الإقليمية وضربت قرى قريبة.

وقال مكتب المدعي العام الأوكراني إن ثلاثة قتلوا فيما يبدو في قصف مدفعي بينما كان الناس يتسوقون في هايبر ماركت في مدينة خيرسون.

وقال مسؤولون محليون إن شخصا قتل أيضا عندما تعرضت محطة سكة حديد المدينة للقصف، وقتل ثلاثة من عمال الطاقة أثناء قيامهم بإصلاحات في قرية مجاورة وقتل رجل في مبنى سكني في مستوطنة أخرى.

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أوكرانيا تعلن حظر التجوال في مدينة خيرسون

وقال مراسلو “رويترز” الحطام تناثر على الأرض خارج المتجر الذي تضرر مدخله بشدة وطوقه.

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