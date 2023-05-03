الجيش الروسي يقصف خيرسون

قال مسؤولون أوكرانيون، إن القوات الروسية قتلت 16 مدنيا في هجمات على منطقة خيرسون بجنوب أوكرانيا، اليوم الأربعاء، وقصفت سوبر ماركت ومحطة للسكك الحديدية في العاصمة الإقليمية وضربت قرى قريبة.

وقال مكتب المدعي العام الأوكراني إن ثلاثة قتلوا فيما يبدو في قصف مدفعي بينما كان الناس يتسوقون في هايبر ماركت في مدينة خيرسون.

وقال مسؤولون محليون إن شخصا قتل أيضا عندما تعرضت محطة سكة حديد المدينة للقصف، وقتل ثلاثة من عمال الطاقة أثناء قيامهم بإصلاحات في قرية مجاورة وقتل رجل في مبنى سكني في مستوطنة أخرى.

وقال مراسلو “رويترز” الحطام تناثر على الأرض خارج المتجر الذي تضرر مدخله بشدة وطوقه.