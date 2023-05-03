رئيس جامعة طنطا: الحوار الوطني عنوان الجمهورية الجديدة

شارك الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا في الجلسة الافتتاحية لجلسات الحوار الوطني، بقاعة مؤتمرات "أرض المعارض" بالقاهرة، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، منذ إطلاقه وثيقة الحوار الوطني.

شهدت الجلسة الافتتاحية حضور الدكتور مصطفى مدبولي دولة رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء والسفراء ورؤساء الأحزاب السياسية، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والاتحادات والنقابات العامة والمجتمع المدني والصحفيين والإعلاميين وعدد من الشخصيات العامة.



قال محمود ذكي إن الحوار الوطنى عنوان لـ"الجمهورية الجديدة" ويأتى في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي للمؤتمر الوطني للشباب تحت مظلة الأكاديمية الوطنية للتدريب، خلال إفطار الأسرة المصرية العام الماضي بالتنسيق مع كافة تيارات وفئات المجتمع لإدارة حوار وطني حول أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة يمثل نقلة نوعية في الثقافة السياسية المجتمعية بما يحمله من مدلولات عن ديمقراطية حقيقية وحقوق مواطنة كاملة يتمتع بها المصريين في كافة بقاع الوطن.

وأضاف أن الجلسة الافتتاحية شملت استراتيجات العمل التي تم تطبيقها ورؤية تخطيطية وخطط تنفيذية زمنية متكاملة للمرحلة المقبلة في اجواء تفاعلية يسودها الود، ومشيدا بما رصده الجميع من مشاركات واسعة للشباب والمرأة المصرية سواء بالحضور أو من خلال عدد الطلبات المقدمة للحوار الوطني.