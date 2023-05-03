قرار بإعفاء مواطني السعودية من تأشيرة دخول سنغافورة

أصدرت الحكومة السنغافورية، قرارًا بإعفاء المواطنين السعوديين من تأشيرة الدخول البلاد .

من جانبها؛ ثمنت وزارة الخارجية السعودية قرار حكومة سنغافورة، والذي يبدأ تطبيقه في الأول من يونيو المقبل.

وتُعَدّ سنغافورة إحدى أهم الوجهات السياحية التي يقصدها ملايين الأشخاص حول العالم، خاصةً خلال فصل الصيف.

وكانت سفارة سنغافورة في الرياض، أعلنت عن إعفاء المواطنين السعوديين من تأشيرة دخول البلاد، وذلك ابتداءً من مطلع شهر يونيو المقبل.



وأوضحت سفارة سنغافورة عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، أنه يُسمح للمواطنين السعوديين بدخول ألبانيا دون تأشيرة خلال الفترة من ٢٠ أبريل حتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ ، وكوسوفا دون تأشيرة طوال السنة.

وكان في وقت سابق قد كشفت سفارة المملكة العربية السعودية في تيرانا، عن دولتين يُسمح للمواطنين السعوديين بدخولهما دون تأشيرة.