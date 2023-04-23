السعودية تحذر مواطني الرياض و6 محافظات من الطقس حتى مساء الغد

نبّه المركز الوطني للأرصاد الجوية السعودية من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الرياض، تصحبها رياح نشطة تثير الأتربة والغبار، وجريان للسيول، وتساقط البرد، وشبه انعدام في الرؤية، ابتداءً من اليوم وحتى مساء غدٍ الاثنين.



وبيّن المركز أن الحالة تشمل محافظات الزلفي، والعاط، والمجمعة، وثادق، ورماح، وشقراء.

ونبه المركز الوطني للأرصاد اليوم من أمطار متوسطة إلى غزيرة على المهد ووادي الفرع تشمل تأثيراتها على نشاط للرياح السطحية وتساقط للبرد وجريان للسيول وشبه انعدام في الرؤية.

وبين المركز أن الحالة تبدأ الساعة التاسعة من صباح غد الاثنين و تستمر حتى الثامنة مساء.