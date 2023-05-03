خبير: مصر أكثر الدول السياحية طلبا خلال الربع الأول ..وتوقعات تحقيق إيرادات قياسية

كشف هاني أسامة الخبير السياحي أن المقصد السياحى المصرى يعتبر من المقاصد الشتوية التى يفضلها السائح الأوروبى عندما يفكر فى قضاء إجازته وعطلاته السياحية خلال موسم الشتاء خاصة للدول التى تصل درجة حرارتها تحت الصفر، وهو ما أدى لانتعاش الحركة السياحية في مصر خلال الربع الأول من العام الجاري 2023 ، ويبشر بتحقيق إيرادات قياسية من النشاط السياحي خلال العام.

وقال هاني أسامة الخبير السياحي في تصريحات خاصة لـ"صدي البلد" إن السياحة الإستشفائية في مصر من أهم أنواع السياحة التي تمتلكها مصر ، لافتا إلى انها بحاجة للمزيد من التسويق في الخارج، وتسليط الضوء على أنماطها في مصر لجذب فئات جديدة من السائحين.

وأكد هاني أسامة، أن وزارة السياحة والآثار، لديها خطط تسويقية لجذب أكبر عدد من السائحين من خلال الإعداد لإحتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير ، بجانب تسويقها للاستكشافات الأثرية التي يعلن عنها المجلس الأعلى للأثار كل فترة.

وأشارهاني أسامة، الى أن هذا المنتج السياحى "الآثار الفرعونية" نشاهده في الخارج على هيئة صور مصغرة لآثارنا المصرية، وتقوم الدول بعمل معارض ومتاحف لها وتسويقها وتجنى منها إيرادات من خلال عدد السائحين الزائرين لأماكن تواجد هذه الصور لمشاهدتها فما بالنا بما يمكن أن تحققه الاصول نفسها.

وتابع:الاهتمام بهذا المنتج المتفرد من خلال عمليات التسويق الجيدة والمستهدفة والاستغلال الجيد لهذا المنتج بجانب تسويق الشمس الدافئة ومياه البحر الاستشفائية خاصة في موسم الشتاء سيكون له مردود عالميا وسيزيد من جذب أكبر عدد من السائحين إلى مصر طوال العام.

وأكد هاني أسامة ،أن المنتج المصرى سعره مناسب وليس عالي التكلفة مقارنة بمقاصد أخرى مثل دبي كما أن مصر لديها تنوع حتى في مستوى الخدمة بالفنادق مما سيتيح جلب شرائح مختلفة من السائحين الوافدين اليها.

وذكر الخبير السياحي إلى أن إيرادات مصر من القطاع السياحي ارتفعت خلال الربع الأول من العام المالي الجاري بنسبة 43.5% على أساس سنوي، لتسجل نحو 4.1 مليارات دولار في الفترة من يوليو حتى نهاية سبتمبر، مقابل 2.8 مليار دولار قبل عام، موضحاً أن عدد السائحين الوافدين إلى مصر ارتفع بمعدل 52.2 % في نفس الفترة، ليسجل نحو 3.4 مليون سائح، وفقاً للبيانات الحكومية المعلنة وهو ما يؤكد وجود فرصة كبيرة لجذب المزيد من الفئات من مختلف الدول للمقاصد السياحية المصرية.

وأضاف هاني أسامة، أن كافة التوقعات تشير إلى زيادة كبيرة في ايرادات السياحة خلال العام الجاري 2023 ، حيث من المرجح أن تسجل 13.6 مليار دولار هذا العام، بزيادة مقدارها 17.7% مقارنة بالعام الماضي، ومن المتوقع أيضاً أن يزور مصر 11.6 مليون سائح هذا العام، بارتفاع 46% عن العام الماضي.

ارتفاع ايرادات السياحة خلال 6 شهور

وأعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع عوائد الايرادات السياحية لمصر، خلال أول 6 أشهر من بداية العام المالي الجاري، بمعدل 25.7%، مسجلةً 7.3 مليار دولار بعد أن كانت 5.8 مليار دولار في الفترة المناظرة نفسها من العام المالي الماضي.

وأظهرت نتائج تقرير ميزان المدفوعات الصادر عن البنك المركزي المصري عن الفترة من يوليو حتي ديسمبر من العام المالي الجاري، أن عدد الليالي السياحية ارتفع بمعدل 27.2%، مسجلا 78.4 مليون ليلة بنسبة 27.5% من السياحة الوافدة إلي مصر مسجلة 6.8 مليون سائح.