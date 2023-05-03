أول تعليق من قطر علي اقتحام الملحقية السعودية بالسودان

أصدرت وزارة الخارجية القطرية بيانا ادانت فيه بشدة تعرض مبنى الملحقية الثقافية السعودية في جمهورية السودان لاقتحام من قبل مجموعة مسلحة قامت بتخريب الأجهزة والكاميرات والاستيلاء على بعض ممتلكات الملحقية، وتعطيل أنظمة وخوادم الملحقية.

وبحسب وكالة الأنباء القطرية؛ فقد شددت الخارجية القطرية على ضرورة توفير الحماية للبعثات الدبلوماسية، وملاحقة الجناة وتقديمهم للعدالة.

كما أبرزت الخارجية القطرية موقف الداعي لوقف القتال في السودان فورا، وممارسة أقصى درجات ضبط النفس، والاحتكام لصوت العقل، وتغليب المصلحة العامة، وتجنيب المدنيين تبعات القتال.

و اعربت عن تطلع دولة قطر إلى أن تنتهج جميع الأطراف الحوار والطرق السلمية لتجاوز الخلافات.