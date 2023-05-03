بيان هام من الرئاسة السورية بشأن لقاء الأسد ونظيره الإيراني

أفادت مؤسسة الرئاسة السورية بأن الرئيسين الأسد والإيراني رئيسي وقعا مذكرة تفاهم لخطة التعاون الشامل الاستراتيجي طويل الأمد بين الجمهورية العربية السورية وإيران.

وأشارت الرئاسة السورية إلى أنه جرى أيضا وبحضور الرئيسين توقيع عدد من اتفاقيات التعاون في مجال الزراعة والنفط والنقل والمناطق الحرة والاتصالات وعدد من المجالات الأخرى.

ومن جانبه؛ ذكر الرئيس الأسد خلال المؤتمر عقب توقيع الاتفاقيات: "كان هناك حيز هام للعلاقات الاقتصادية في نقاش اليوم ومذكرات التفاهم التي تم توقيعها، والمشاريع التي تمت مناقشتها، وهي كثيرة وعديدة ستعطي دفعاً كبيراً لهذه العلاقات عبر تطوير آليات ترفع مستوى التبادل التجاري والاستثمار بين البلدين وتخفف من آثار العقوبات المفروضة علينا مستفيدين من تغير الخارطة الاقتصادية للعالم وانتقال التوازن تدريجياً باتجاه الشرق والذي من شأنه أن يحرر الاقتصادات الدولية من هيمنة الغرب ويفقد الحصار مفاعيله تدريجيا".

وبدوره؛ قال الرئيس الإيراني: "بحثنا تطوير العلاقات في كافة المجالات، ونحن عازمون على تطوير العلاقات بيننا وبين دول المنطقة.

جانب من اللقاء



وأتمت الرئاسة السورية بيانها بتصريحات الرئيس الإيراني :"، أن كافة مذكرات التفاهم خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية يمكن أن تصب في صالح البلدين وفي توسيع العلاقات بينهما".