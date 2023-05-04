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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بوزن كيلو جرام.. حبس شخص لإتجاره في مخدر الآيس بالقاهرة

حبس
حبس

قررت نيابة الشروق الجزئية، حبس شخص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بحيازة كمية من مخدر الآيس وزنت 1 كيلو جرام قبل ترويجها على عملائه بالقاهرة.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهم وإعداد تقرير مفصل بذلك، وإرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي التابع لمصلحة الطب الشرعي لفحصها وإعداد تقرير مفصل بخواصها.

وكانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" مقيم بمحافظة القليوبية حال إستقلاله سيارة أجرة "ميكروباص" بدائرة قسم شرطة الشروق وبحوزته (كمية من مخدر الآيس وزنت 1 كيلو جرام – مبلغ مالى - هاتف محمول).

وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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