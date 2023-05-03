ننشر أول صورة لشكل البابل شيت المقرر توزيعه بلجان امتحانات الثانوية العامة 2023

امتحانات الثانوية العامة 2023 .. حصل موقع صدى البلد على صورة توضح الشكل الجديد لـ البابل شيت الذي سيوزع على الطلاب في اللجان

وقرر وزير التربية والتعليم عدم وضع أي أسئلة ذات صبغة دينية أو سياسية في امتحانات الثانوية العامة 2023



واوضح وزير التربية والتعليم انه سيتم الالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية من حيث الاسئلة الاختيار من متعدد و المقالية وقياس نسب المستويات المعرفية والمستويات العقلية ونواتج التعلم.

واعلن وزير التربية والتعليم ان الوزارة سوف تهادي الطلاب قريبا بفيديو توضيحي يشرح آلية التعامل مع البابل شيت في امتحانات الثانوية العامة 2023

وكان قد اكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ان وضع امتحانات الثانوية العامة 2023 يتم وضعها بطريقة علمية بواسطة بنوك الأسئلة الموجودة في المركز القومي للامتحانات.

الثانوية العامة 2023 : ٣٠٪؜ من الأسئلة أسئلة بسيطة

وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني خلال مؤتمر صحفي الآن : ٣٠٪؜ من الأسئلة أسئلة بسيطة و ٤٠٪؜ من الأسئلة المستويات العقلية المتوسطة ، و ٣٠٪؜ من الأسئلة للمستويات العليا.

البابل شيت