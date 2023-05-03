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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

ننشر أول صورة لشكل البابل شيت المقرر توزيعه بلجان امتحانات الثانوية العامة 2023

البابل شيت
البابل شيت

امتحانات الثانوية العامة 2023 .. حصل موقع صدى البلد على صورة  توضح الشكل الجديد لـ البابل شيت الذي سيوزع على الطلاب في اللجان 

وقرر وزير التربية والتعليم عدم وضع أي أسئلة ذات صبغة دينية أو سياسية في امتحانات الثانوية العامة 2023 
 

أسئلة امتحانات الثانوية العامة وشكل البابل شيت.. قرارات مرتقبة لوزير التعليم اليوم

باركود أعلى وأسفل البابل شيت لتأمين أوراق امتحانات الثانوية العامة 2023

واوضح وزير التربية والتعليم انه سيتم الالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية من حيث الاسئلة الاختيار من متعدد و المقالية وقياس نسب المستويات المعرفية والمستويات العقلية ونواتج التعلم.

 

واعلن وزير التربية والتعليم ان الوزارة سوف تهادي الطلاب قريبا بفيديو توضيحي يشرح آلية التعامل مع البابل شيت في امتحانات الثانوية العامة 2023 

وكان قد اكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ان وضع امتحانات الثانوية العامة 2023 يتم وضعها بطريقة علمية بواسطة بنوك الأسئلة الموجودة في المركز القومي للامتحانات.

الثانوية العامة 2023 : ٣٠٪؜ من الأسئلة أسئلة بسيطة

وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني خلال مؤتمر صحفي الآن : ٣٠٪؜ من الأسئلة أسئلة بسيطة و ٤٠٪؜ من الأسئلة المستويات العقلية المتوسطة ، و ٣٠٪؜  من الأسئلة للمستويات العليا. 

البابل شيت
البابل شيت
البابل شيت
البابل شيت
الثانوية العامة 2023 وزير التربية المركز القومي الأسئلة الورقة الامتحانية

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