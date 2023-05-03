نقيب المعلمين : كلمة الرئيس بالحوار الوطني تعكس إيمانه بتعدد وجهات النظر

أكد نقيب المعلمين خلف الزناتي، أن الحوار الوطني فرصة عظيمة لمشاركة مختلف فئات المجتمع في صياغة مستقبل الوطن، من أجل الوصول لمخرجات جيدة تعود بالنفع على الوطن والمواطن، وخطوة كبيرة في مسيرة بناء الجمهورية الجديدة.

جاء ذلك خلال مشاركته، اليوم الأربعاء، في فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني، بمشاركة مجتمعية موسعة من مختلف القوى السياسية والنقابية والمجتمع الأهلي والشخصيات العامة والخبراء في كل المجالات.

الحوار الوطني

وأشار الزناتي إلى أن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذى وجهها للمشاركين في الحوار الوطني ، تعكس إيمان القيادة السياسية بتعدد وجهات النظر واختلاف الآراء في مختلف القضايا والتحديات التي تواجه الدولة المصرية على كافة الأصعدة، وأن الاختلاف لا يفسد للوطن قضية.

وأوضح " الزناتي" أن نقابة المعلمين قدمت ورقة عمل متكاملة لأمانة الحوار الوطني ، تتضمن وجهة نظر المعلمين من خلال نقابتهم، في أولويات العمل الوطني.

وأوضح نقيب المعلمين ، أن الجمهورية الجديدة ، وضعت الحوار أحد أهم قواعدها ، وتبادل الأفكار ضرورة مهمة، وهو ماننتظر جميعا المشاركة بإيجابية وفاعلية في جلساته .

وأضاف الزناتى ، أن الحوار الوطني ، وكل المشاركين فيه ومنها نقابة المعلمين ، عليهم مسئولية استيعاب كل الأفكار والمقترحات سواء سياسية أو اجتماعية او اقتصادية ، للخروج بتوصيات تحدد أولويات العمل الوطني.

وأوضح نقيب المعلمين، أن تعديل قانون النقابة يأتي على رأس اهتمامات نقابة المعلمين خلال الجلسات النقاشية التي سيتضمنها الحوار الوطني، بما يتواكب مع مجريات الوقت الراهن ويحقق ٱمال وطموحات المعلمين.