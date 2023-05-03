أكد أحمد سعد عم الطفل الذى قتلته والدته بالشرقية، أنه تلقى اتصالا هاتفيا من أحد الجيران، الموجودة بجوار المجنى عليه، وقال له " ابن اخوك مات".

وأضاف خلال حواره ببرنامج تفاصيل المذاع على قناة صدى البلد2، تقديم الإعلامية نهال طايل، أن عم المتهمة فى القضية من اكتشف الجريمة، معلقًا :" المتهمة فى القضية ظلت فى شقتها ولم تخرج ليوم كامل، ولذلك ذهب لها عملها لكى يعرف حالها، فعرف الجريمة".

ولفت إلى أن الخلاف بين شقيقه وزوجته المتهمة فى القضية، كانت بسبب رغبة الأخيرة فى العيش فى بيتها " الميراث من والدها" وزوجها رفض.

وأشار إلى أن :"المتهمة فى القضية قامت بتقطيع ابنها وقامت بوضع رأسه فى حلة بها ماء مغلي".

وتابع :" المتهمة فى القضية اعترفت على نفسها بالواقعة، وأن ما حدث لا يصدقه عقل .. على الرغم من سلامة المتهمة من الجانب العقلي".