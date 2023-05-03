زيلينسكي يعلن خسائر أوكرانيا بعد قصف روسيا المميت لـ خيرسون

هاجم الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأربعاء، روسيا بعد أن قال إن 21 شخصًا على الأقل قتلوا في قصف بمنطقة خيرسون.

وكتب زيلينسكي، عبر “تلجرام”: “العالم بحاجة إلى أن يرى هذا ويعرفه. محطة سكة حديد ومعبر، منزل، متجر لاجهزة الكمبيوتر، سوبر ماركت بقالة، محطة وقود.. هل تعرف ما الذي يوحد هذه الأماكن؟ المسار الدموي الذي تتركه روسيا بقذائفها وقتل مدنيين في منطقة خيرسون”.

وأضاف أن “48 شخصًا على الأقل أصيبوا أيضًا، وبعث بتعازيه إلى عائلات وأصدقاء المتضررين”.

وتعهد زيلينسكي قائلاً: 'لن نسامح الجناة أبدًا. سنهزم الدولة الشريرة ونحاسب كل الجناة”.