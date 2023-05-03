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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

زيلينسكي يعلن خسائر أوكرانيا بعد قصف روسيا المميت لـ خيرسون

فولوديمير زيلينسكي
فولوديمير زيلينسكي

هاجم الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأربعاء، روسيا بعد أن قال إن 21 شخصًا على الأقل قتلوا في قصف بمنطقة خيرسون.

وكتب زيلينسكي، عبر “تلجرام”: “العالم بحاجة إلى أن يرى هذا ويعرفه. محطة سكة حديد ومعبر، منزل، متجر لاجهزة الكمبيوتر، سوبر ماركت بقالة، محطة وقود.. هل تعرف ما الذي يوحد هذه الأماكن؟ المسار الدموي الذي تتركه روسيا بقذائفها وقتل مدنيين في منطقة خيرسون”.

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وأضاف أن “48 شخصًا على الأقل أصيبوا أيضًا، وبعث بتعازيه إلى عائلات وأصدقاء المتضررين”.

وتعهد زيلينسكي قائلاً: 'لن نسامح الجناة أبدًا. سنهزم الدولة الشريرة ونحاسب كل الجناة”.

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