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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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إشادة من إبراهيم عيسى بـ رئيس الوزراء بسبب هذا المؤتمر | فيديو

إبراهيم عيسى
إبراهيم عيسى

أشاد الإعلامي إبراهيم عيسى، بتصريح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماع المجلس اليوم، بأنه سيتم تنظيم مؤتمر صحفي عالمي خلال أيام لشرح محددات الموقف الاقتصادي والرد على التساؤلات المطروحة على الساحة، مؤكدا أن هذا تحرك ممتاز.

وأضاف "عيسى"، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنه من المهم أن يكون الرد على الأسئلة يوميًا وليس في مؤتمر صحفي.

وناشد إبراهيم عيسى، رئيس مجلس الوزراء أن يكون مؤتمر صحفي وليس بيان صحفي، موضحًا أننا اعتدنا على البيانات الصحفية من قبل الدكتور مصطفى مدبولي، حيث إن هناك مؤتمر صحفي يسمح فيه بتلقي الأسئلة من الجميع وتكون واضحة للحصول على إجابات.

إبراهيم عيسى مصطفى مدبولي مجلس الوزراء الموقف الاقتصادي اخبار التوك شو

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