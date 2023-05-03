تحرك عاجل من الكونجرس ضد بايدن على خلفية فضيحة رشوة

قال المدعي العام الأمريكي، ميريك جارلاند، ومدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، كريستوفر راي، إن مجلس النواب الأمريكي، طلب بيانات من مكتب التحقيقات الفيدرالي، فيما يتعلق برشوة مزعومة من جو بايدن، حينما كان يشغل منصب نائب الرئيس، إلى شخص أجنبي.

وقال السناتور تشارلز جراسلي وعضو الكونجرس، جيمس كومر، في بيان: “يبدو أن وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي لديهما معلومات قيمة ويمكن التحقق منها لم تفصح عنها للشعب الأمريكي. وبالتالي، سيبدأ الكونجرس في إجراء مراجعة مستقلة وموضوعية لهذه القضية ، بعيدًا عن تأثير هذه الإدارات".

وأوضح بيان أن لدي جراسلي وكومر، معلومات تفيد بأن وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي لديهم معلومات حول "مخطط جنائي مزعوم يتعلق بنائب الرئيس آنذاك" جو بايدن ومواطن أجنبي، مرتبط بـ "تبادل الأموال مقابل قرارات سياسية".