إجراء عاجل من إدارة بايدن بعد محاولة اغتيال بوتين

ذكرت صحيفة “بوليتيكو” الأمريكية، أن مسئولين من إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، سيعقدون إحاطة إعلامية مساء الأربعاء لأعضاء لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ الأمريكي حول هجوم الطائرات بدون طيار على الكرملين ومحاولة اغتيال الرئيس فلاديمير بوتين.

وقالت “بوليتيكو”، إن "أعضاء لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ سيطلعون عليها من قبل الإدارة الاربعاء الساعة 2:30 بعد الظهر بالتوقيت المحلي".

وفي وقت سابق من اليوم، قال مسئول أمريكي كبير، إن الولايات المتحدة لم تتلق أي تحذير بشأن الهجوم بطائرة مسيرة على الكرملين الذي زعمت روسيا أنه محاولة اغتيال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وهو ما تنفيه أوكرانيا بشدة.

وحسب شبكة “سي إن إن” الأمريكية، قال المسؤول الأمريكي: “مهما حدث، لم يكن هناك تحذير مسبق”، مضيفًا أن “السلطات لا تزال تحاول معرفة ما حدث بالضبط”.

وقال مسؤول أمريكي آخر لشبكة “سي إن إن”، إنهم ما زالوا يعملون على تقييم مزاعم روسيا ولم يتحققوا بعد من تأكيد الكرملين بأن أوكرانيا حاولت اغتيال بوتين.