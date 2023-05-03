اتهامنا تحفيز للروسيين.. زيلينسكي: لم نهاجم بوتين بل نتركه للمحاكمة

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الأربعاء، أن هذا العام سيكون "حاسمًا"، موضحًا أن أوكرانيا عضو في الناتو بحكم الأمر الواقع.

وأضاف زيلينسكي “لم نهاجم بوتين بل نتركه للمحاكمة”، مشيرًا إلى أن أوكرانيا لا تستهدف بوتين أو موسكو بل تقاتل على أراضيها.

وحول اتهام روسيا لأوكرانيا بهجوم الكرملين، أكد أن بوتين يحفز شعبه ضد أوكرانيا، مشيرًا “لا أرى اهتمامًا روسيًا بمواصلة تنفيذ اتفاق الحبوب”.

وكانت روسيا أعلنت إحباط محاولة لاغتيال الرئيس فلاديمير بوتين في هجوم بطائرة مسيرة مزدوجة على الكرملين خلال أمس، متهمة أوكرانيا بتنفيذ هذا العمل.

وذكرت روسيا، إن الهجوم على المقر الرئاسي كان عملاً إرهابياً مخططاً له، وتحتفظ بحق الرد في المكان والزمان المناسبين.

وأكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف أن بوتين كان موجودا بمقر إقامته بضواحي موسكو في "نوفو أوغاريوفو"، ولم يصب بأي أذى، ولم يتغير جدول أعماله.

فيما نقلت وكالة "رويترز" للأنباء، عن مسؤول أوكراني كبير، أنه لا علاقة لكييف بالهجوم على مقر إقامة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بالكرملين.