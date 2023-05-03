جاري التحقق..البنتاجون يعلق علي محاولة اغتيال بوتين

قالت وزارة الدفاع الأمريكية اليوم، إنها على علم بحادثة الكرملين وجاري في الوقت الحالي التحقق من التقارير. حسبما ذكرت وسائل إعلام عربية.

كما علق وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في وقت سابق اليوم، علي أنباء اغتيال الرئيس الروسي بوتين قائلا: إننا ببساطة لا نعرف ما الذي حدث في الكرملين.

وأكد بلينكن، أنه لا يمكننا التحقق من صحة تقارير استهداف بوتين في الكرملين بمسيّرات.

ومن جانبه، قال المتحدث باسم الرئيس الأوكراني زيلينسكي اليوم في تصريحات لشبكة سي إن إن، إن ما حدث في موسكو خدعة نتوقعها من خصومنا.

وقد أعلنت الرئاسة الروسية، أن الكرملين تعرض لهجوم بالمسيرات في محاولة لاغتيال الرئيس الروسي بوتين.

وذكرت روسيا، إن الهجوم على المقر الرئاسي كان عملاً إرهابياً مخططاً له، وتحتفظ بحق الرد في المكان والزمان المناسبين.