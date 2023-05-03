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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

العراق.. 3 أحكام غيابية ضد محافظ بابل السابق

العراق - علم
العراق - علم

كشفت هيئة النزاهة العراقية اليوم  الأربعاء، عن صدور ثلاثة أحكام غيابية بالحبس الشديد بحق محافظ بابل الأسبق.

وذكرت دائرة التحقيقات في الهيئة، العراقية  بحسب بيان لها "محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة أدانت محافظ بابل الأسبق وحكمت عليه بالحبس الشديد لمُدَّة ثلاث سنواتٍ، في قضيَّة منحه فرصةً استثماريَّـةً حصريَّـةً على أحد العقارات لأكثر من مُستثمرٍ، بصورةٍ مخالفةٍ للقانون".

أصدرت المحكمة ذاتها حكما بالحبس الشديد على المدان، إضافةً إلى مدير بلديَّة الحلة الأسبق؛ لارتكابهما مُخالفاتٍ بمنح موافقاتٍ لإنشاء علوةٍ لبيع الفواكه والخضر في الحلة، خلافاً للقوانين التي تنصُّ على عدم تأجير علوة الفواكه والخضر وفقاً لقانون الاستثمار، بل استناداً إلى قرار مجلس قيادة الثورة المُنحل رقم (6 لسنة 2002)".

كما  اوقعت محكمة جنح الحلة قرارا بإيقاع عقوبة الحبس الشديد لمُدَّة سنتين بحقِّ المُدان، على خلفيَّة مخالفته واجبات وظيفته وقيامه بإصدار أوامر إداريَّة بتعيين أجراء يوميّين في مُديريَّة زراعة المُحافظة، خلافاً للقانون وتعليمات الموازنة العامَّـة؛ بقصد منفعة أشخاصٍ على حساب الدولة".

وذكرت الهيئة أيضا في بيانها أن المحكمة قرَّرت الاحتفاظ للمشتكين بحقِّ مراجعة المحاكم المدنيَّة للمطالبة بالتعويض، إضافة إلى إصدار أمر قبضٍ وتحرٍّ بحقِّ المدان، ووضع الحجز الاحتياطيّ على أمواله المنقولة وغير المنقولة"، لافتة إلى أنّ "القرارات الثلاثة صدرت غيابياً؛ وفقاً لأحكام المادة (331) من ق.ع.ع".
 

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