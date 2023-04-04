العراق.. هيئة النزاهة توجه ضربة قوية للفساد

نجحت هيئة النزاهة العراقية في ضبطٍ لمتهمين بالتعقيب والابتزاز والاختلاس والتلاعب في بغداد، لافتة إلى ضبط (5) متهمين خلال تلك العمليات.



وذكرت دائرة التحقيقات في الهيئة أن قوات مديرية تحقيق بغداد تمكنت من ضبط متهم بتعقيب المعاملات في الدوائر الحكومية؛ لقيامه بابتزاز أحد المواطنين، وطلب مبلغ قدره (250,000) دولار أمريكي؛ لقاء إيهامه بغلق مواضيع بقيج التخقيق تخصه في بعض الدوائر الأمنية والمحاكم

كما بينت الهيئة أن المتهم اعترف بقيامه بمساومة وتهديد وابتزاز المواطن وطلب المبلغ المذكور منه.



كما تمكنت القوات ذاتها بضبط (3) متهمين بتعقيب المعاملات في دائرة مجمع اللجان الطبية في الكرخ، من بينهم اثنان من الموظفين.

وأوضحت أن المتهمين يقومون بتعقيب معاملات العجز والعطل في اللجان الطبية؛ لقاء تسلم مبالغ مالية من المرضى المراجعين؛ مقابل تسهيل معاملاتهم.



وفي بلدية الحسينية، ضبطت ملاكات المديرية محاسب البلدية على خلفية إقدامه على تزوير محاضر دفع المكافآت للموظفين وتزوير تواقيعهم بالاستلام، واختلاسه مبالغ المكافآت، لافتةً إلى أن تحرياتها ومتابعتها توصلت إلى وجود قوائم أخرى اقترف المتهم اختلاس مبالغها بالطريقة نفسها، أما في بلدية النصر والـسلام حيث تم ضبط محاضر وأوليات تخصيص قطع الأراضي، بعد أن قادت التحريات والتدقيق إلى كشف وجود تلاعب في إجراءات تخصيص (8) من قطع الأراضي.