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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

أوضاع مخلة.. اعترافات مثيرة لـ دجال العراق بعد القبض عليه/ فيديو جراف

دجال العراق
دجال العراق

بدءًا من الكتابة على أجساد الضحايا من النساء وحتى تصويرهن في أوضاع إباحية و ابتزازهن مقابل مبالغ مالية ضخمة بحجة فك السحر وجلب الحبيب.

دجال العراق الشهير بـ "سيد علي للعلاج الروحاني"، استغل ضحاياه من النساء اللواتي يركضن وراء السحر وأمور الدجل والشعوذة، وبدأ في طلب مبالغ مالية ضخمة وصلت إلى مليون دينار كي لا يفضحهن.


تمكن جهاز الأمن الوطني العراقي من إلقاء القبض على الدجال الذي ابتز 250 ألف سيدة كن يتواصلن معه طلبًا للمساعدة في فك السحر.

ووفقًا لاعترافاته، قام دجال العراق بتصويرهن في أوضاع إباحية بالفيديو عبر برنامج مثبت على الكمبيوتر، وجلب منهن مبالغ مالية مقابل عدم نشر المقاطع وفضحهن.

 

طريقة نصب دجال العراق

وأوضح أن المبالغ التي يطلبها من السيدات العراقيات تتراوح ما بين 500 ومليون دينار عراقي، مؤكدا أنه سعى لاستخدام هذه الحيلة للنصب والاحتيال على السيدات، مضيفا: "غالبية الاتصالات التي تلقيتها وتبلغ 1500 اتصال كانت من سيدات.. جمعت 50 مليون دينار عراقي".

أجساد الضحايا النساء تصويرهن في أوضاع إباحية ابتزازهن مقابل مبالغ مالية ضخمة فك السحر

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