استعدادا لمباراة السوبر.. مران بدني مطول للاعبي الأهلي

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريبات بدنية متنوعة، ضمن فقرات المران الجماعي الذي أقيم مساء اليوم الأربعاء على ملعب الكريكت بمدينة أبو ظبي في الإمارات.

وقاد أندرياس إندويا مخطط الأحمال، ومحمود حمدي إخصائي التأهيل بالفريق، اللاعبين في فقرات بدنية وتدريبية متنوعة بالكرة مع بداية المران.

وأدى اللاعبون تدريبات بدنية استمرت لمدة ٥٠ دقيقة شارك فيها جميع اللاعبين.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق بيراميدز في بطولة كأس السوبر المصري، والمحدد لها مساء الجمعة المقبل على ملعب محمد بن زايد في أبو ظبي.