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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حمادة هلال: في الدراما العالمية رجل الدين بيخرج الجن وبيكون سوبر هيرو

حمادة هلال
حمادة هلال

‏قال الفنان حمادة هلال تعليقا على مسلسل المداح أن "السوبر هيرو" في كل الأفلام والأجزاء الكبيرة من المسلسلات في السينما العالمية وهو رجل الدين الذي يقوم بإخراج الشياطين وهاري بوتر مثلا كان بيتكلم على ايه.

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وتابع حمادة هلال خلال لقائه في برنامج "يحدث في مصر"، مع الإعلامي "شريف عامر"، المذاع عبر فضائية "MBC MASR"، "احنا مش بنخوف الناس احنا بنقول أن الحاجة دي ممكن تكون حواليك لكن العلاج سهل وذكر ربنا ده اهم شيء".

 

الحلال والحرام

 

 ونوه حمادة هلال أن الموضوع الحلال والحرام كان صعب جدا "على شعره"، ومثلا في الجزء الثاني موضوع الجمل المخلوق من نار وأيضا لما نتكلم عن أم حامل من الشيطان الموضوع صعب لكن احنا بنعمل دراما وفاتحين باب للخيال في الدراما.

حمادة هلال مسلسل المداح هاري بوتر شريف عامر السينما العالمية

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