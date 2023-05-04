حمادة هلال: في الدراما العالمية رجل الدين بيخرج الجن وبيكون سوبر هيرو

‏قال الفنان حمادة هلال تعليقا على مسلسل المداح أن "السوبر هيرو" في كل الأفلام والأجزاء الكبيرة من المسلسلات في السينما العالمية وهو رجل الدين الذي يقوم بإخراج الشياطين وهاري بوتر مثلا كان بيتكلم على ايه.

وتابع حمادة هلال خلال لقائه في برنامج "يحدث في مصر"، مع الإعلامي "شريف عامر"، المذاع عبر فضائية "MBC MASR"، "احنا مش بنخوف الناس احنا بنقول أن الحاجة دي ممكن تكون حواليك لكن العلاج سهل وذكر ربنا ده اهم شيء".

الحلال والحرام

ونوه حمادة هلال أن الموضوع الحلال والحرام كان صعب جدا "على شعره"، ومثلا في الجزء الثاني موضوع الجمل المخلوق من نار وأيضا لما نتكلم عن أم حامل من الشيطان الموضوع صعب لكن احنا بنعمل دراما وفاتحين باب للخيال في الدراما.