مصرع 14 شخصا وإصابة 25 في تصادم أتوبيس بمقطورة تريلا بالوادي الجديد

لقى 14 شخصا مصرعهم، فيما أصيب 25 أخرون في تصادم اتوبيس بشاحنة نقل بمقطورة ، اليوم الأربعاء، بطريق أسيوط – الوادي الجديد.

تلقى اللواء محمد أبو الليل، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم بين أتوبيس نقل ركاب وشاحنة نقل بطريق " الخارجة – أسيوط".

تبين تصادم اتوبيس نقل ركاب بشاحنة نقل بمقطورة بالقرب من بوابة قرية المنيرة شمال مدينة الخارجة بالطريق الواصل مع مدينة أسيوط وتسبب الحادث في وفاة 14 وإصابة 25 وجاري تحديد بيانتهم.

انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث وسنوافيكم بالتفاصيل.