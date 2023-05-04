طارق يحيى يوجه تساؤلاً للأهلي بسبب كهربا

أكد طارق يحيى، نجم نادي الزمالك الأسبق، أن تمسك النادي الأبيض بتنفيذ عقوبة محمود كهربا لاعب الأهلي، لا علاقة له بالأزمة القائمة بين الطرفين.

وقال “يحيى” في تصريحات تليفزيونية ببرنامج الريمونتادا، المذاع عبر فضائية المحور: "البعض يقول بأن الزمالك متمسك بتنفيذ عقوبة كهربا بسبب الأزمة القائمة بينه وبين الزمالك".

وتابع: "أريد أن أسأل هؤلاء ممن يقولون هذا سؤالا، ماذا كان سيحدث لو كان كهربا متواجدًا في الزمالك وصدرت عنه تلك التجاوزات تجاه جماهير الأهلي ولم تنفذ العقوبة التي صدرت ضده؟".

وأتم: "هل الأهلي كان سيصمت لو أن نفس الموقف يحدث مع لاعب بالزمالك؟".