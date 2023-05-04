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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مصرع شابين في حادث تصادم ملاكى ودراجة بخارية بدائري المنيا

حادث مروري بالمنيا
حادث مروري بالمنيا

لقي شابان مصرعهما في حادث تصادم سيارة ملاكى ودراجة نارية بالطريق الدائري بالمنيا تم نقلهما للمستشفى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق. 

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تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا ، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، باصطدام سيارة ملاكي  ودراجة بخارية بالطريق الدائري الرابط بين مركز المنيا والصحراوي الغربي في غرب مركز المنيا.

بانتقال الأجهزة الأمنية والفحص وإجراء التحريات الأولية تبين وقوع الحادث بسبب السرعة مما أسفر عن مصرع ضاحي. م. ا. 43. سنه ومحمود. ر. ع 25 عاما.

تم نقل الجثتين إلي مشرحة المستشفي  وتحفظت إدارة المرور علي السيارة والدراجة البخارية تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق، وقد سلم سائق السيارة الملاكي نفسه للأجهزة الأمنية لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 

اجهزة الامن اصطدام سيارة ملاكي الحركة المرورية عمليات النجدة

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