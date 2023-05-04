بالأسماء.. إصابة 11 شخصا في تصادم أتوبيس ونقل بصحراوي المنيا

أصيب 11 شخصا من محافظات القاهرة والجيزة وقنا والأقصر إثر اصطدام أتوبيس نقل جماعي بسيارة تريلا بمقطورة بالطريق الصحراوي الغربي المنيا تم نقل المصابين للمستشفى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.



تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا ، إخطارا من غرفة عمليات النجدة باصطدام أتوبيس نقل جماعي رقم 972 وسيارة نقل "تريلا" رقم 742 بمقطورة رقم 8957 بالطريق الصحراوي الغربي شمال كمين قرية الجهاد بالمنيا.

بانتقال الأجهزة الأمنية والفحص وإجراء التحريات الأولية تبين أن الأتوبيس قيادة سيد. ا 51 عاما سائق اصطدم بالسيارة النقل "التريلا" من الخلف، قيادة ناصر. ح 45 عاما سائق مما أسفر عن إصابة 11 شخص، وتم التحفظ علي الأتوبيس والسيارة النقل، والسائقين، وإخطار النيابة العامة للتحقيق.

وأسفر الحادث عن إصابة فادي. ع 23 عاما طالب وأحمد. ط 47 عاما موظف وحازم. ا 23 عاما عامل وإبراهيم. ف 48 عاما عامل ورشا. ع 43 عاما موظفة ومصطفي. ع 35 عاما محصل تذاكر ومحمد. ع 32 عاما مأمور جمارك وزينب. د 52 عاما ربة منزل وعبد العزيز . م 55 عاما محاسب ورحاب. ع 21 عاما طالبة وشخص مجهول الأسم والعنوان.

وتبين أن المصابين يقيمون في محافظات القاهرة والجيزة وقنا والأقصر، وتم نقلهم إلي مستشفي العدوة المركزي لتلقي العلاج حيث تراوحت الإصابات بين سحجات وكدمات واشتباه كسور وارتجاج، وانتقل رجال إدارة المرور لرفع آثار الحادث وتسير الحركة بالطريق الصحراوي الغربي.