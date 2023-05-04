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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

سوء استغلال الأبوة.. بلوجر يستخدم ابنه لزيادة المشاهدات على حساب صحته

صبغة شعر لطفل
صبغة شعر لطفل

يحاول الكثير من الأشخاص جذب المزيد من المشاهدات والاهتمام لمنصاتهم الرقمية، وفي واقعة غريبة، ظهرت صور لبلوجر يستغل ابنه الطفل لزيادة المشاهدات عبر إلحاق الضرر به.

بلوجر يصبغ شعر ابنه الطفل

ظهر بلوجر يوثق فيديوهات لابنه الطفل على قناته وموقع انستجرام، ويقوم بوضع صبغة شعر ومادة الأكسجين مباشرة على فروة رأسه، حتى يحصل على المزيد من المشاهدات والإعجابات. 

ومع ذلك، فإن هذا الفعل يسبب أضرارًا جسيمة لصحة الطفل، ويعرضه لخطر الإصابة بحروق وتساقط الشعر، بالإضافة إلى تأثيره على صحة الطفل في المستقبل.

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وتصدرت مقاطع الفيديو موقع انستجرام، مع هجوم حاد على الأب بأنه لا يمكن تبرير هذا الفعل بأي شكل من الأشكال، حيث يتعارض تمامًا مع القيم الأخلاقية الأساسية وحقوق الطفل. يجب أن يكون الأهتمام بصحة الطفل الأولوية القصوى، ولا يجوز استخدامه كوسيلة لتحقيق المصالح الشخصية.

ومن بين التعليقات التي هاجمت استغلال الطفل: “فعلاً الجهل ماله حل .... هذا طفل ممنوع هالمواد الكيميائيه تنحط على الشعر الاطفال لهم بخاخ الوان مو صبغه بروكسيد واوكسجين”.

وكتب آخر: “ايه الجهل ده وترجعوا تقولوا الأمراض من ايه ده طفل والاكسجين بيعمل بلاوي”.

أضرار صبغة الشعر للأطفال 

يعد صبغ الشعر وتغيير لونه يعد من العادات الشائعة في العالم، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هو: هل هذه العادة آمنة بالفعل؟ وهل يمكن استخدام صبغة الشعر ومادة الأكسجين على فروة رأس الأطفال بأمان؟

تشير دراسات عديدة إلى أن استخدام صبغة الشعر ومادة الأكسجين على فروة رأس الأطفال يمكن أن يسبب أضرارًا جسيمة. 

في البداية، تشير هذه الدراسات إلى أن استخدام هذه المواد يمكن أن يؤدي إلى تساقط الشعر، وتهيج والتهاب الفروة، وحتى الحساسية الجلدية، وهذه الأضرار يمكن أن تستمر لفترة طويلة بعد استخدام هذه المواد.

ومن الجدير بالذكر أن الأطفال يكونون أكثر عرضة للأضرار الناجمة عن استخدام صبغة الشعر ومادة الأكسجين على فروة الرأس بسبب حساسية بشرتهم ونقاءها. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الأطفال يمكن أن يبتلعوا هذه المواد عن طريق الخطأ، مما يتسبب في أضرار صحية أخرى.

وينصح القائمون على الدراسات الآباء والأمهات توخي الحذر عند استخدام صبغة الشعر ومادة الأكسجين على فروة رأس الأطفال، والتأكد من استخدام المنتجات الآمنة والموثوقة. كما ينصح بعدم استخدام هذه المواد على الأطفال الصغار تحت سن الـ 12 عامًا، والتي يجب عليهم تجنب استخدامها بالكامل.

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