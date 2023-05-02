ينصح الكثير من خبراء التجميل السيدات بعمل حمام كريم للشعر والحرص على استعمال الزيوت الطبيعية وعلى رأسها زيت الزيتون، لذلك تقدم خبيرة التجميل مروة عباس وصفة طبيعية لعلاج الشعر القصير والعمل على تطويل الشعر فى شهر .

تطويل الشعر في شهر واحد

وتشمل مكونات وصفة الثانية تطويل الشعر الفلفل الأخضر وزيت الزيتون

قومي بتقطيع حبة فلفل أخضر وانقعيها بكوب من زيت الزيتون لمدة عشرة أيام.

بعدها دلكي شعرك بالمزيج وانقعيه لبعض الوقت، من ثم اغسلي شعرك جيداً بالشامبو والماء الفاتر .

يمكنك اتباع هذه الوصفة وسوف تندهشين من النتيجة، خصوصا وأن مكونات الوصفة تحتوي على العديد من الفيتامينات والحديد التى تقوى الشعر وتغذي فروة الرأس.