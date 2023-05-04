الذروة النهارده.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة

حذَّرت هيئة الأرصاد الجوية من حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وأكدت أن اليوم الخميس ستكون ذروة الارتفاع في درجات الحرارة وستصل لـ 33 درجة وفى بعض المناطق ستصل لـ 38 درجة.

وقد أكدت الدكتورة الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد تقلبات وذلك لأن البلاد في فصل الربيع الذى يوصف بالمتقلب، وأن التقلبات الجوية التي تشهدها البلاد مستمرة حتى شهر مايو ولكن اليوم هناك ارتفاع في درجات الحرارة.

وكشفت خلال مداخلة على القناة الأولي، أن ذروة الارتفاع في درجات الحرارة ستكون الخميس، وستصل درجة الحرارة لـ 33 بالقاهرة، وستصل لـ 38 درجة على مناطق الجنوبية.

كما حذرت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، من العواصف الترابية و الرملية، التى ستشهدها البلاد بسبب الرياح القادمة من الصحراء.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس:

العظمى الصغرى

القاهرة 34 - 22

الإسكندرية 31 - 18

الإسماعيلية 33 - 21

الغردقة 35 -23

أسوان 38 - 22

سوهاج 36 - 20

المنيا 35 - 19



