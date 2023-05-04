تحذير عاجل من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة ووالد ضحية أمه بالشرقية يكشف مفاجأة بشأن الجريمة| أبرز أخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات الهامة ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

الرئيس: تنوع الرؤى والأطروحات يعزز كفاءة مخرجات الحوار الوطني







أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى ، أن التنوع فى الرؤى والأطروحات يعزز كفاءة المخرجات الحوار الوطني، مشيرا إلى أن تعاظم التحديات عزز من إرادته لإجراء الحوار الوطني.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته الافتتاحية بـ الحوار الوطنى، أن أحلام وآمال الشعب المصري تفرض على الجميع الاصطفاف للعمل والاجتماع على كلمة سواء.

وأوضح الرئيس السيسي، أنه دعوته للحوار الوطني تأتى من يقين راسخ أن الدولة تمتلك من القدرات ما يمكنها من إيجاد مسارات التقدم، و أن مصر دولة ديمقراطية وتضع للأبناء والأحفاد خارطة طريق لمستقبل مشرق.

حسام بدراوي: الحوار الوطني يستهدف تقليل مستوى الفقر لـ صفر% بحلول 2040

قال حسام بدراوي، مستشار الحوار الوطني لعرض رؤية مصر 2030، إن الحوار الوطني هو حوار سياسي من الدرجة الأولى، لأن الإطار السياسي اهو الذي يحكم كافة الأمور، لافتا إلى أن الحوار يركز على أمرين، الأول بناء الجمهورية الجديدة المبنية على العدالة الناجزة بأطرافها، والثاني التنمية المستدامة.

وأضاف حسام بدراوي، خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر على الحياة، أن التنمية المستدامة بمثابة إطار وضعته البلاد خلال عام 2015، وتم التركيز عليها في رؤية مصر 2030، منوها بأن رؤية مصر 2030 لم تحظ بالاهتمام المجتمعي أو حتى من السلطة التنفيذية بشكل كافي.

الحرارة 40 | تحذير عاجل من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة





عرض برنامج التاسعة، المذاع عبر قناة الاولى للتلفزيون المصري، مساء اليوم الأربعاء، تقريرا مفصلا عن حالة الطقس يتضمن توقعات هيئة الأرصاد الجوية عن طقس الخميس.



وأبرز التقرير المفصل، عن الأرصاد الجوية تحذر من طقس الخميس، وتستمر درجات الحرارة في الارتفاع، لتسجل ذروتها وتصل إلى 40 درجة مئوية على بعض من المناطق جنوب الصعيد، بسبب تأثر البلاد بكتلة هوائية حارة وهبوب الرياح الجنوبية الساخنة.

والد ضحية أمه بالشرقية يكشف مفاجأة بشأن الجريمة | فيديو





أكد محمد سعد والد الطفل الذى قتلته والدته بالشرقية، أنه عرف بالمصيبة، من خلال اتصال هاتفى من شقيقه، موضحًا أنه قال له " ابنك تعبان فقط".



وأضاف خلال حواره ببرنامج تفاصيل المذاع على قناة صدى البلد2، تقديم الإعلامية نهال طايل، أنه تزوج من المتهمة فى القضية لـ مدة 4 سنوات، وأن طفله المجني عليه، يعتبر الابن الوحيد.



سليمة عقليًا | عم صغير الشرقية ضحية أمه يروي كواليس صادمة

أكد أحمد سعد عم الطفل الذى قتلته والدته بالشرقية، أنه تلقى اتصالا هاتفيا من أحد الجيران، الموجودة بجوار المجنى عليه، وقال له " ابن اخوك مات".

وأضاف خلال حواره ببرنامج تفاصيل المذاع على قناة صدى البلد2، تقديم الإعلامية نهال طايل، أن عم المتهمة فى القضية من اكتشف الجريمة، معلقًا :" المتهمة فى القضية ظلت فى شقتها ولم تخرج ليوم كامل، ولذلك ذهب لها عملها لكى يعرف حالها، فعرف الجريمة".



إشادة من إبراهيم عيسى بـ رئيس الوزراء بسبب هذا المؤتمر | فيديو





أشاد الإعلامي إبراهيم عيسى، بتصريح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماع المجلس اليوم، بأنه سيتم تنظيم مؤتمر صحفي عالمي خلال أيام لشرح محددات الموقف الاقتصادي والرد على التساؤلات المطروحة على الساحة، مؤكدا أن هذا تحرك ممتاز.

وأضاف "عيسى"، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنه من المهم أن يكون الرد على الأسئلة يوميًا وليس في مؤتمر صحفي.

كرم جبر : هذا اليوم انطلاق نحو الجمهورية الجديدة







‏قال كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام عن الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني إن الاحتفالية كانت كبيرة وكل ألوان الطيف السياسي والاقتصادي والاجتماعي والفنانين والأدباء والشعراء موجودين في القاعة.



كشفت عن رأيها بمشاهد الإغراء.. دانا حمدان: "الجمهور شايفني شبه سعاد حسني"





كشفت الفنانة دانا حمدان، عن تعرضها لعدم استجابة في سوق العمل ولظلم غير مقصود، مشيرة إلى أنها تسعى كثيرا للعمل و طلب الحصول على أدوار لكنها لا تجد أي استجابات، معقبة: "بحس أن العين مش عليا، مش بيفتكروني".

و أضافت "دانا حمدان" خلال لقائها ببرنامج "الستات"، المذاع على قناة "النهار"، أنها تحب كثيرا "سعاد حسني" و ترى أن الجمهور يراها شبيهة لها، خاصة بعد فيديوهات "التيك توك" التي تقوم بها.

ضحكة تثير الجدل وتحدد مصير أصحابها بـ جنازة مصطفى درويش ..فيديو





أثارت ضحكة فتاتين مصريتين حالة من الاستياء والغضب عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال جنازة الفنان مصطفى درويش.

وظهر في تقرير بـ برنامج "صباح العربية" المذاع عبر فضائية "العربية،"بعنوان"ضحكة في جنازة مصطفى درويش أثارت الغضب.. ما سرها".

وأوضح التقرير أنه أثناء تشييع جثمان الفنان " مصطفى درويش" إلى مثواه الأخير، قامت مصورتان صحفيتان بالاستخفاف بحالة الحزن التي يمر بها ذوو الفنان الراحل.



أحمد الشرقاوي: جلسات الحوار الوطني ستتضمن سياسيين لم يكونوا موجودين على الساحة





قال أحمد الشرقاوي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن المجلس نجح من تحديد 113 موضوع وقضية للمناقشة خلال 10 اشهر، منوها بأن القضايا تتضمن كل ما هو هام في مصر من الجوانب الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.

وأضاف "أحمد الشرقاوي" خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر على الحياة،: جهزنا لحالة حوار عامة وشاملة وكبيره نستطيع من خلالها تجهيز جلسات الحوار الوطني لتكون على نفس جدية جلسات مجلس أمناء الحوار الوطني، مشددا على أن الجلسات ستكون مذاعه أمام الجميع.