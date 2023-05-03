أحمد الشرقاوي: جلسات الحوار الوطني ستتضمن سياسيين لم يكونوا موجودين على الساحة

قال أحمد الشرقاوي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن المجلس نجح من تحديد 113 موضوع وقضية للمناقشة خلال 10 اشهر، منوها بأن القضايا تتضمن كل ما هو هام في مصر من الجوانب الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.

وأضاف "أحمد الشرقاوي" خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر على الحياة،: جهزنا لحالة حوار عامة وشاملة وكبيره نستطيع من خلالها تجهيز جلسات الحوار الوطني لتكون على نفس جدية جلسات مجلس أمناء الحوار الوطني، مشددا على أن الجلسات ستكون مذاعه أمام الجميع.

وأوضح أن الجلسات ستتضمن سياسيين لم يكونوا موجودين على الساحة وكذلك الحاليين،من أجل استعراض الملفات للوصول إلى توافق فيها، والذي يعد مكسب للدولة المصرية.

ولفت إلى أن المقترحات مقسمة إلى نصفين، أحدهما مأصلة دستورية وكاملة، وأخرى عبارة اجتهادات شخصية ولكنها غير مكتملة.



