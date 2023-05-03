الحرارة 40 | تحذير عاجل من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة

عرض برنامج التاسعة، المذاع عبر قناة الاولى للتلفزيون المصري، مساء اليوم الأربعاء، تقريرا مفصلا عن حالة الطقس يتضمن توقعات هيئة الأرصاد الجوية عن طقس الخميس.



وأبرز التقرير المفصل، عن الأرصاد الجوية تحذر من طقس الخميس، وتستمر درجات الحرارة في الارتفاع، لتسجل ذروتها وتصل إلى 40 درجة مئوية على بعض من المناطق جنوب الصعيد، بسبب تأثر البلاد بكتلة هوائية حارة وهبوب الرياح الجنوبية الساخنة.

وتابع التقرير المفصل، أن الأرصاد الجوية كشفت عن نشاط الرياح المثيرة للرمال على مناطق من الصحراء الغربية على فترات متقطعة، وذرات من الأتربة العالقة من جنوب البلاد.

حالة الطقس

ويسود طقس مائل للبرودة صباحا، مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية مائل للدفء على السواحل الشمالية الشرقية، حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

درجات الحرارة

القاهرة العظمى 34، الصغرى 22.

العاصمة الإدارية العظمى 34، الصغرى 22.

6 أكتوبر العظمى 34، الصغرى 21.

بنهــــا العظمى 34، الصغرى 22.

دمنهور العظمى 32، الصغرى 21.

وادى النطرون العظمى 34، الصغرى 20.

كفر الشيخ العظمى 34، الصغرى 22.

المنصورة العظمى 33، الصغرى 21.

الزقازيق العظمى 34، الصغرى 22.

شبين الكوم العظمى 34، الصغرى 22.

طنطا العظمى 34، الصغرى 22.

دمياط العظمى 30، الصغرى 18.

بورسعيد العظمى 29، الصغرى 19.

الإسماعيلية العظمى 33، الصغرى 21.

السويس العظمى 34، الصغرى 22.

العريش العظمى 28، الصغرى 18.

رفح العظمى 28، الصغرى 18.

رأس سدر العظمى 29، الصغرى 20.

نخل العظمى 29، الصغرى 13.

كاترين العظمى 27، الصغرى 12.

الطور العظمى 30، الصغرى 20.

طابا العظمى 32، الصغرى 22.

شرم الشيخ العظمى 35، الصغرى 23.

الإسكندرية العظمى 31، الصغرى 18.

العلمين الجديدة العظمى 28، الصغرى 18.

مطروح العظمى 28، الصغرى 18.

السلوم العظمى 27، الصغرى 18.

سيوة العظمى 35، الصغرى 21.

رأس غارب العظمى 34، الصغرى 22.

الغردقة العظمى 35، الصغرى 23.

سفاجا العظمى 34، الصغرى 23.

مرسى علم العظمى 31، الصغرى 21.

الشلاتين العظمى 32، الصغرى 20.

حلايب العظمى 30، الصغرى 20.

أبو رماد العظمى 29، الصغرى 20.

رأس حدربة العظمى 29، الصغرى 20.

الفيوم العظمى 34، الصغرى 21.

بني سويف العظمى 34، الصغرى 21.

المنيا العظمى 35، الصغرى 19.

أسيوط العظمى 35، الصغرى 19.

سوهاج العظمى 36، الصغرى 20.

قنا العظمى 36، الصغرى 20.

الأقصر العظمى 37، الصغرى 21.

أسوان العظمى 38، الصغرى 22.

الوادي الجديد العظمى 36، الصغرى 21.

أبوسمبل العظمى 37، الصغرى 22.