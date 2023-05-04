بأسعار جديدة | بيجو تطرح 301 و508 موديل 2023

تتوالي زيادات أسعار السيارات الجديدة موديل 2023 داخل السوق المصري للسيارات بشكل مبالغ فيه، حيث شهد سوق السيارات عالميا خلال الفترة الماضية حالة من عدم الاستقرار بسبب عدم ثبات سعر الدولار، بالإضافة الي حالة عدم الاستقرار التي تشهدها دول الجوار التي أثرت علي صناعة السيارات بشكل كبير.

وفي ذلك الصدد أعلن وكيل سيارات بيجو في مصر عن أسعار جديدة لسيارات بيجو السيدان موديل 2023 داخل السوق المصري، وتبدأ الزيادات من 55 ألف جنيه، وتصل الي 110 ألف جنيه :

1- بيجو 301

سيارة بيجو 301 موديل 2023

تصل سرعة سيارة بيجو 301 القصوى الي 188 كم/ساعة، وتنتج قوة 1115 حصان، وبها ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 6 سرعات، وتملك بيجو 301 محرك سعة 1600 سي سي، وتحتاج الي 6.6 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتتسارع من وضع الثبات وصولا الي 100 كم/ٍاعة في 12.1 ثانية، تخرج عزم دوران يصل الي 150 كم/ساعة، ويصل سعة خزان وقودها الي 50 لتر .

- سعر بيجو 301الجديد

الفئة الأولي من سيارة بيجو 301 موديل 2023 تباع بسعر 624 ألف جنيه، بدلاً من 569 ألف جنيه، بزيادة 55 ألف جنيه.

الفئة الثانية من سيارة بيجو 301 موديل 2023 تباع بسعر 654 ألف جنيه، بدلاً من 599 ألف جنيه، بزيادة 55 ألف جنيه.

2- بيجو 508

بيجو 508 موديل 2023

تنتج سيارة بيجو 508 قوة 215 حصان، وتصل سرعتها القصوى الي 220 كم/ساعة، وتخرج عزم أقصي للدوران 300 نيوتن/متر، ومدعومة بعلبة تروس أوتوماتيك مكونة من 8 سرعات، ويصل سعة خزان وقودها الي 62 لتر، وتحتاج الي 9.7 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتتسارع من 0 وصولا الي 100 كم/ساعة في 7.5 ثانية، بفضل محركها الذى يصل سعته الي 1600 سي سي تيربو.

- سعر بيجو 508 الجديد

الفئة الأولي من سيارة بيجو 508 موديل 2023 تباع بسعر مليون و 259 ألف جنيه، بدلاً من مليون و169 ألف جنيه، بزيادة 90 ألف جنيه.

الفئة الثانية تباع بسعر مليون و 384 ألف جنيه، بدلاً من مليون و284 ألف جنيه، بزيادة 100 ألف جنيه.

الفئة الثالثة تباع بسعر مليون و 484 ألف جنيه، بدلاً من مليون و384 ألف جنيه، بزيادة 100 ألف جنيه.

الفئة الرابعة من سيارة بيجو 508 موديل 2023 تباع بـ مليون 494 ألف جنيه، بدلاً من مليون و394 ألف جنيه، بزيادة 100 ألف جنيه.

3- بيجو 508 جي تي ماكس

بيجو 508 جي تي ماكس

تتسارع سيارة بيجو 508 جي تي ماكس موديل 2023 من 0-100 كم/ساعة في 7.5 ثانية، وتحتاج الي 9.7 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتحتوي علي محرك سعة 1600 سي سي تيربو، ويصل سعة خزان وقود سيارة بيجو 508 الي 62 لتر، وتخرج عزم دوران 300 نيوتن/متر، وبها ناقل حركة أوتوماتيك، وتنتج قوة 215 حصان، وتصل سرعتها القصوى الي 220 كم/ساعة .

- سعر بيجو 508 جي تي ماكس الجديد

الفئة الأولي من سيارة بيجو 508 جي تي ماكس تباع الآن بسعر مليون و 644 ألف جنيه، بدلاً من مليون و534 ألف جنيه، بزيادة 110 ألف جنيه.

الفئة الثانية من بيجو 508 جي تي ماكس تباع الآن بسعر مليون 654 ألف جنيه، بدلاً من مليون و544 ألف جنيه، بزيادة 110 ألف جنيه.