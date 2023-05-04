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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عقوبات كبيرة منتظرة.. تحرك عاجل من الكاف ضد الترجي قبل مواجهة الأهلي

شغب جماهير الترجي
شغب جماهير الترجي

تعقد لجنة الانضباط بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، اليوم الخميس، اجتماعا للنظر في ملف أحداث مباراة الترجي وشبيبة القبائل الجزائري، ضمن منافسات إياب الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

كانت مباراة الترجي وشبيبة القبائل، التي أقيمت السبت الماضي، على الملعب الأولمبي في رادس، ضمن منافسات إياب الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال إفريقيا، شهدت تأخر انطلاق شوطها الثاني قرابة 40 دقيقة، بسبب إلقاء جماهير الفريق التونسي شماريخ على أرضية الملعب وفي المدرجات لتشتعل النار بالمدرج الجنوبي وفقا لإذاعة “موزاييك” التونسية، ورد الأمن بإطلاق غاز مسيل للدموع.

وبحسب إذاعة “موزاييك”، فإن اللجنة ستنظر في كل التقارير الخاصة بأحداث شغب جماهير الترجي خلال اجتماعها، اليوم الثلاثاء، قبل اتخاذ القرارات اللازمة من ثم إرسالها إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم. 

ووفقا لتقارير صحفية، فإن عقوبة الكاف ضد الترجي ستكون غرامة مالية ضخمة مع حرمان الحضور الجماهيري وقد تصل للعب خارج تونس.

وتأهل الترجي التونسي لمواجهة الأهلي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعد التلغب على شبيبة القبائل الجزائري بهدفين مقابل هدف بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.

موعد مباراتي الأهلي والترجي:

ويخوض الأهلي مباراة الذهاب ضد الترجي يوم 12 مايو الجاري على الملعب الأولمبي حمادي العقربي في تونس، بينما يقام لقاء العودة يوم 19 مايو على استاد القاهرة الدولي.

 

الترجي كاف الأهلى شبيبة القبائل دوري ابطال افريقيا

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