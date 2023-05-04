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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

ملكة أردنية تبحث فرص الاستثمار داخل المحميات الطبيعية في مصر

صدى البلد

استقبلت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الأميرة عالية بنت الحسين، لبدء مراسم زيارتها لمصر وتحديدا لمحافظة الفيوم على مدار ٤ أيام، والتي ستشهد خلالها عددا من الفعاليات المتعلقة بحماية الطبيعة والتنوع البيولوجي. 

ويأتي ذلك تكليلا لنجاح زيارة وزيرة البيئة ومحافظ الفيوم مؤخراً لدولة الأردن تلبية لدعوة الأميرة عالية لوضع لبنة التعاون بين البلدين في مجال حماية الطبيعة، وبحث فرص الاستثمار داخل المحميات الطبيعية وخاصة محميات الفيوم.

وتتضمن الزيارة مشاركة الأميرة عالية في مراسم توقيع البروتوكول الرباعي بين وزارة البيئة ومحافظة الفيوم،  ومؤسسة الأميرة عالية بنت الملك الحسين، ومؤسسة Four Paws، لتنفيذ مشروع "ملاذ آمن للحياة البرية بمحمية وادي الريان"، والذي تم تكريمه خلال فعاليات المؤتمر الوطني لإعلان نتائج المشروعات الفائزة بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية تحت رعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد أن المشروع يعد الأول من نوعه في دعم التعاون المصرى الأردني في مجال الاستثمار البيئي وحماية الطبيعة، ويأتي في إطار الجهود الحثيثة للنهوض بكافة الفرص الاستثمارية الواعدة على أرض محافظة الفيوم، وتوطيد أواصر التعاون المثمر بين جمهورية مصر العربية ودولة الأردن الشقيقة، في مجال حماية الطبيعة والاستثمار في المحميات.

ولفتت وزيرة البيئة إلى أن الأميرة عالية ستقوم بزيارة محميتي وادي الريان ووادي الحيتان للتعرف على ما تزخر به هاتين المحميتين من تنوع بيولوجي و تراث طبيعي عالمي فريد، وتفقد موقع إقامة نموذج التوأمة لمشروع الملاذ الآمن للحياة البرية في محمية المأوى بالأردن في محمية وادي الريان بالفيوم، حيث تعد محمية المأوى محمية متخصصة فى إيواء الحيوانات المفترسة والتى يتم جلبها من أماكن النزاعات أو الأماكن التى يتواجد بها حيونات تحتاج إلى رعاية خاصة ، حيث يمكن الاستفادة من التجربة في مصر لتوفير ملاذ للحيوانات التي تقع فريسة الإتجار غير المشروع أو تقع تحت تهديد لاستمرار معيشتها بشكل طبيعي، بما يعد من المشروعات الخضراء والتى تهدف إلى الحفاظ على التنوع البيولوجى ودعم الصمود والتكيف مع التغيرات المناخية، من خلال إعادة توطين أنواع الحيوانات التى انقرضت من بيئتها الأصلية أو أصبحت مهددة بالإنقراض من جميع أنحاء العالم، وذلك بغرض حمايتها وعمل نظام بيئى يمكنها من التعايش بطريقة آمنة ومحمية.

وأشارت وزيرة البيئة إلى أن المشروع يعمل على تعزيز التعاون بين الجانبين المصري والأردني في مجالات سبل الاستثمار فى المحميات الطبيعية والحفاظ عليها والتنوع البيولوجي من خلال تبادل الخبرات وعرض التجارب بين البلدين فى تلك المجالات وخاصة ان المشروع يعد الأول من نوعه فى دعم التعاون المصرى الأردنى فى مجال الاستثمار البيئى وحماية الطبيعة.

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