تعرف على نتائج اليوم الأول ببطولة العالم للإسكواش للرجال والسيدات بشيكاغو

اختتمت في وقت متأخر من ليلة أمس مباريات اليوم الأول ببطولة العالم للإسكواش للسيدات والرجال، المقامة بولاية شيكاغو الأمريكية في الفترة من 3 حتى 11 مايو الجاري.

وجاءت نتائج لاعبي ولاعبات المنتخب المصري في اليوم الأول للبطولة كالتالي: تغلبت هنا رمضان على الماليزية راتشيل ارنولد بنتيجة (3-1)، بينما خسرت سلمى الطيب من اليابانية ساتومي وتانابي بثلاثة اشواط نظيفة، بالإضافة إلى خسارة محمد الشربيني من الفرنسي جريجوار مارشي بنتيجة (0-3).

وتغلب كريم الحمامي على بطل هونج كونج تسز كوان لو بنتيجة (3-1)، وفي أولى المواجهات المصرية الخالصة فازت نور الطيب على مواطنتها سنا إبراهيم بنتيجة (3-1)، بينما حقق مازن هشام الفوز على بطل فرنسا لوكاس سيرم بنتيجة (3-1).

واستهلت هانيا الحمامي مشوارها في البطولة بالفوز على مواطنتها كنزي أيمن بنتيجة (3-0)، واستمرت المباريات المصرية حيث تغلبت سلمى هاني على مواطنتها ملك خفاجي بنتيجة (3-0).

كما استطاعت فريدة محمد الفوز على الماليزية إينا أماني بنتيجة (3-1)، وفازت فيروز أبو الخير على الأسبانية مارتا فيرنانديز بثلاثة اشواط نظيفة.

وودعت جنى شيحا البطولة بعد خسارتها من بطلة كندا هولي ناهتون بنتيجة (2-3)، على صعيد أخر حققت نوران جوهر أولى انتصاراتها في البطولة على مواطنتها نور أبو المكارم بثلاثة اشواط نظيفة.

وتغلب عمر مسعد على بطل المجر بلاسز فاركس بنتيجة (3-0)، كما استهل مصطفى عسل أولى مبارياته بعد انتهاء فترة توقفه بالفوز على الأرجنتيني ليونارده روميجليو بثلاثة اشواط نظيفة.

وحققت أمينة عرفي الفوز بطلة لاتفيا إنيتا ماكفيكا بنتيجة (3-0)، وأخيرًا تغلب علي فرج على بطل الهند راميت تاندون بثلاثة اشواط نظيفة.

ومن المقرر أن تستكمل اليوم الخميس مباريات دور الـ 64 حيث تلتقي زينة مكوي مع الإنجليزية لوسي بيكروفت، بينما تواجه نادين شاهين الانجليزية ساره-جان بيري، ويلعب محمد أبو الغار مع الإنجليزي جورج باركر.

ويستهل طارق مؤمن مشواره في البطولة باللعب مع الإنجليزي تشاري ليي، كما يلتقي فارس دسوقي مع بطل كندا دافيد بالارجيون ويصطدم يوسف إبراهيم مع الإنجليزي سيمون هربت.

وتلتقي يثرب عادل مع بطلة هونج كونج كا يي لي، كما تستهل نور الشربيني حاملة اللقب مشوارها في البطولة بمواجهة مواطنتها هنا معتز.

وتلعب مريم متولي مع الإنجليزية لوسي ترميل، بينما تلتقي روان العربي مع الإنجليزية جراس جير.

ويواجه يحيى النواساني بطل الهند سوراف غوسال، بينما تلتقي ندى عباس مع الأمريكية أوليفيا فيتشر.

وفي مباراة مصرية خالصة يلتقي يوسف سليمان مع مواطنه كريم عبدالجواد، وأخيرًا يصطدم مروان الشوربجي مع بطل امريكا شاهيجان خان.

وضمت قائمة المنتخب المصري للراجل كلاً من: مصطفى عسل وعلي فرج ومروان الشوربجي وطارق مؤمن وفارس دسوقي ويوسف سليمان وكريم عبدالجواد ومحمد الشربيني وعمر مسعد وعلي أبو العينين ويوسف إبراهيم ويحيى النواساني وكريم الحمامي ومحمد أبو الغار.

كما يشارك المنتخب المصري للسيدات بكل من: نوران جوهر ونور الشربيني وهانيا الحمامي ونور الطيب وروان العربي وسلمى هاني وفريدة محمد وندى عباس وهنا رمضان ونادين شاهين وجنى شيحا ويثرب عادل ومريم متولي وسنا إبراهيم وهنا معتز وزينة مكوي ونور أبو المكارم وفيروز أبو الخير وكنزي أيمن وسلمى الطيب وأمينة عرفي وزينة زين وملك خفاجي.