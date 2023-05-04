عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

متحدث القوى العاملة: قاعدة البيانات عن العمالة غير المنتظمة محكمة

وزارة القوى العاملة
وزارة القوى العاملة

قال عبدالوهاب خضر، المتحدث باسم وزارة القوى العاملة، إن قاعدة البيانات عن العمالة غير المنتظمة محكمة ويتم تنقيتها باستمرار، حيث يتم إضافة أفراد جدد، وحذف من لم يعد ينطبق عليهم مفهوم العمالة غير المنتظمة.

أضاف خلال اتصال هاتفي ببرنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الخميس، مجموعة القرارات التي أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي في احتفالية عيد العمال، لم تخدم فقط العمالة غير المنتظمة بل شملت كل فئات العمال.

كما حذر من الإنسياق وراء أي صفحات وهمية أو رسائل نصية مزيفة تصل إليهم بشأن العمالة غير المنتظمة، حيث تصل إليهم شكاوى بشكل مستمر بشأن هذا الأمر.وأوضح أن وزارة القوى العاملة لا ترسل بيانات على الهاتف، وأي امتيازات تحصل عليها العمالة غير المنتظمة الرسمية يكون التواصل معهم عبر المقاول، وستصدر الوزارة بيانا اليوم للتحذير من الوقوع فريسة لهذه الرئاسل والصفحات الوهمية.

احتفالية عيد العمال البيانات الرئيس عبدالفتاح السيس الصفحات الوهمية العمالة غير المنتظمة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لا تخالف المادة 38.. الانضباط تنصف الأهلي في دعوى أزمة كهربا

زيادة أجرة النقل العام والسيرفيس بالقاهرة.. هذه تعريفة الركوب وتنبيه عاجل من المحافظة

صدمة لعشاق الأهلي.. رحيل ثلاثى الفريق بعد السوبر المصري

صدمة مدوية.. كولر يطلب إعارة صفقة الأهلي الجديدة

من اللاعبين الجدد.. ميدو يعلن عن أهم صفقة للنادي الأهلي

تغيير موقف الزمالك من شكوى اتحاد الكرة للفيفا بعد أزمة السوبر

بعد اعتذاره عن السوبر المصري.. اتحاد الكرة يجهز مفاجأة لنادي الزمالك

العاصفة تقترب| الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة

ترشيحاتنا

بعد زيادة سعر السولار.. ننشر تعريفة الركوب الجديدة بقري ومدن المنيا

اندلاع حريق في قطار الركاب المتجه من مطروح للإسكندرية

ماذا يفعل الركاب لو السواق زوّد الأجرة بالمخالفة للتسعيرة؟.. التنمية المحلية تجيب

زيادة 10%.. ننشر تعريفة الركوب الجديدة لخطوط السرفيس الداخلية والأقاليم بالجيزة

استشهاد فلسطينية برصاص الاحتلال ببلدة حوارة في نابلس

كلام كتير.. شوبير يكشف حقيقة توقيع نجم الزمالك لـ بيراميدز

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفائدة 23 % ولمدة 3 سنوات| 4 شهادات إدخار باستثمار مضمون

موقف صادم.. سيدة تعثر على وجه ملك بريطانيا في عصير موز| صورة

قطة تحاول السفر من الصين إلى كندا.. وهذا ما حدث لها

احذروا أخذ التليفون والشاحن إلى الحمام.. نهاية مأساوية لمراهقة في إيطاليا| تفاصيل

فيديو

فنانة شهيرة تحكي قصة تبرؤ أخيها منها بسبب الفن|فيديوجراف

عاجل.. تكليف رئاسي بمد التأمين الصحي الشامل لكل المصريين خلال السنوات المقبلة

أوضاع مخلة.. اعترافات مثيرة لـ دجال العراق بعد القبض عليه/ فيديو جراف

مفاجأة كبيرة.. خسائر الزمالك بعد الانسحاب من السوبر/ فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبدالسلام فاروق يكتب: زيارة قصيرة مثمرة

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: سياسة مصر الخارجية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ولكن ينقصنا العمل!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحياة الخاصة فى الزمن المعلوماتي

آية عبد الرؤوف

آية عبدالرؤوف تكتب: كيف تواجه تحدياتك ؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: كليوباترا ومزاعم الأفروسنتريزم

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: كيف تُصبح اَلْمُخْرِج الوحيد لقصتك؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : حوار لمستقبل مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ