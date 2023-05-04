متحدث القوى العاملة: قاعدة البيانات عن العمالة غير المنتظمة محكمة

قال عبدالوهاب خضر، المتحدث باسم وزارة القوى العاملة، إن قاعدة البيانات عن العمالة غير المنتظمة محكمة ويتم تنقيتها باستمرار، حيث يتم إضافة أفراد جدد، وحذف من لم يعد ينطبق عليهم مفهوم العمالة غير المنتظمة.

أضاف خلال اتصال هاتفي ببرنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الخميس، مجموعة القرارات التي أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي في احتفالية عيد العمال، لم تخدم فقط العمالة غير المنتظمة بل شملت كل فئات العمال.

كما حذر من الإنسياق وراء أي صفحات وهمية أو رسائل نصية مزيفة تصل إليهم بشأن العمالة غير المنتظمة، حيث تصل إليهم شكاوى بشكل مستمر بشأن هذا الأمر.وأوضح أن وزارة القوى العاملة لا ترسل بيانات على الهاتف، وأي امتيازات تحصل عليها العمالة غير المنتظمة الرسمية يكون التواصل معهم عبر المقاول، وستصدر الوزارة بيانا اليوم للتحذير من الوقوع فريسة لهذه الرئاسل والصفحات الوهمية.