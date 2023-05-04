عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

قاصدة الإغراء وإثارة الغرائز.. أسباب حبس أنوش: صورت مقاطع بإيحاءات وتلميحات

انوش
انوش

نبوية صاحبة قناة يوميات انوش.. والشهيرة بـ انوش، والتي عاقبتها محكمة جنح القاهرة الإقتصادية، بالحبس ثلاث سنوات في إتهامها ببث صوراً خادشة للحياء عبر قناتيها على موقع اليوتيوب، ومقاطع فيديو تبرز فيها مفاتنها مصحوبة بعبارات وتلميحات وإيحاءات خارجة قاصدة بها الإغراء على نحو يخدش الحياء العام.

عرفت تهرب.. فتاة تنجو من ذئب مصر القديمة بعد استدراجها إلى مخزن

حيلة الفياجرا.. اعترافات طالبة القاهرة: قتلته ونمت جنب جثته بقميص النوم

أسباب حبس انوش 3 سنوات

أسباب حبس أنوش صاحبة قناة يوميات انوش، تضمنت قيامها بإنشاء قناتين عبر موقع اليوتيوب تحت مسمى «أنوش 2»، و«يوميات أنوش»، ونشرها عبر القناتين صوراً ومقاطع تظهر مفاتنها، صاحبها عبارات وتلميحات وإيحاءات خارجة قصدت بها الإغراء بما يلفت الأنظار إلى الدعارة على نحو يثير الغرائز الجنسية.

وقالت محكمة القاهرة الإقتصادية في حيثيات حكمها على المتهمة انوش، بعد مطالعة الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قناونا، تحصلت وقائع الدعوى في إتهام النيابة العامة للمتهمة نبوية جمعة زهران، و2 آخرين للمحاكمة الجنائية، لقيامهم في الفترة من بداية عام 2021 وحتى عام 2023 بدائرة قسم المعصرة في القاهرة، بنشر صورا ومصاطع خادشة للحياء قاصدة بها الإغراء على نحو يخدش الحياء العام.

انوش

المحكمة: المتهمة أظهرت مفاتنها لإثارة الغرائز

وتضمنت أسباب المحكمة في حكمها على أنوش، قيامها بالإعلان من خلال قناتيها وحساباتها الشخصية على مواقع التواصل الإجتماعي فيسبوك وتيك توك وإنستجرام، عن دعوة تتضمن إغراء بما يلفت الأنظار إلى الأعمال المنافية، ونشرها صورا ومقاطع فيديو تبرز فيها مفاتنها على نحو يثير الغرائز.

وجاء في حكم المحكم على المتهم أنوش، بارتكابها فعلا من الأفعال الفاضحة المخلة بالحياء العام، بأن قامت بأفعال الإغراء بمفاتنها وبعباراتها والتلميحات والإيحاءات، من خلال بث صورا ومقاطع فيديو لها قاصدة بها أفعالها على نحول يثير الغرائز ويخدش الحياء العام.

انوش

التقارير: مقاطع فيديو لـ سيدات عارية 

وثبت للمحكمة من خلال مطالعة الهاتف المحمول وأجهزة الحواسب المحمولة، مجلد باسم ستات الروتين الشمال، يحتوى على مقاطع فيديو تضمنت سيدات عارية وأخريات شبه عاريات، أثناء قيامهم بأفعال مخلة تثير الغرائز مصحوبة بإيحاءات، ومجلدات أخرى لسيدات ترتدي ملابس المنزل وتظهر أجزاء من جسدها.

كما تضمنت المجلدات مجلد بعنوان شغل أنوش، يحتوى على مقاطع فيديو تقوم فيها سيدة بالقيام بأعمال منزلية وتظهر أجزاء من جسدها، وتقوم بأفعال تثير الغرائز وتخدش الحياء العام.

انوش يوميات أنوش صاحبة قناة يوميات أنوش محكمة جنح القاهرة الاقتصادية قناة انوش

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لا تخالف المادة 38.. الانضباط تنصف الأهلي في دعوى أزمة كهربا

زيادة أجرة النقل العام والسيرفيس بالقاهرة.. هذه تعريفة الركوب وتنبيه عاجل من المحافظة

صدمة لعشاق الأهلي.. رحيل ثلاثى الفريق بعد السوبر المصري

صدمة مدوية.. كولر يطلب إعارة صفقة الأهلي الجديدة

من اللاعبين الجدد.. ميدو يعلن عن أهم صفقة للنادي الأهلي

تغيير موقف الزمالك من شكوى اتحاد الكرة للفيفا بعد أزمة السوبر

بعد اعتذاره عن السوبر المصري.. اتحاد الكرة يجهز مفاجأة لنادي الزمالك

العاصفة تقترب| الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة

موضوعات متعلقة

عرفت تهرب.. فتاة تنجو من ذئب مصر القديمة بعد استدراجها إلى مخزن

حيلة الفياجرا.. اعترافات طالبة القاهرة: قتلته ونمت جنب جثته بقميص النوم

جابلي مرض تناسلي.. زوجة تكشف خيانة زوجها في عيادة الطبيبة

ترشيحاتنا

زيادة 10%.. ننشر تعريفة الركوب الجديدة لخطوط السرفيس الداخلية والأقاليم بالجيزة

استشهاد فلسطينية برصاص الاحتلال ببلدة حوارة في نابلس

كلام كتير.. شوبير يكشف حقيقة توقيع نجم الزمالك لـ بيراميدز

رانيا المشاط تواصل مشاركتها في فعاليات «قمة النمو 2023» بالمنتدى الاقتصادي العالمي

رد حاسم ونعلم أنها واشنطن وليس كييف|بيان عاجل من روسيا بعد محاولة اغتيال بوتين

بنسبة 10%|محافظ جنوب سيناء يعتمد تعريفة الركوب الجديدة للنقل الجماعي والسرفيس الداخلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفائدة 23 % ولمدة 3 سنوات| 4 شهادات إدخار باستثمار مضمون

موقف صادم.. سيدة تعثر على وجه ملك بريطانيا في عصير موز| صورة

قطة تحاول السفر من الصين إلى كندا.. وهذا ما حدث لها

احذروا أخذ التليفون والشاحن إلى الحمام.. نهاية مأساوية لمراهقة في إيطاليا| تفاصيل

فيديو

فنانة شهيرة تحكي قصة تبرؤ أخيها منها بسبب الفن|فيديوجراف

عاجل.. تكليف رئاسي بمد التأمين الصحي الشامل لكل المصريين خلال السنوات المقبلة

أوضاع مخلة.. اعترافات مثيرة لـ دجال العراق بعد القبض عليه/ فيديو جراف

مفاجأة كبيرة.. خسائر الزمالك بعد الانسحاب من السوبر/ فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبدالسلام فاروق يكتب: زيارة قصيرة مثمرة

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: سياسة مصر الخارجية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ولكن ينقصنا العمل!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحياة الخاصة فى الزمن المعلوماتي

آية عبد الرؤوف

آية عبدالرؤوف تكتب: كيف تواجه تحدياتك ؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: كليوباترا ومزاعم الأفروسنتريزم

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: كيف تُصبح اَلْمُخْرِج الوحيد لقصتك؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : حوار لمستقبل مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ