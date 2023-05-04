قاصدة الإغراء وإثارة الغرائز.. أسباب حبس أنوش: صورت مقاطع بإيحاءات وتلميحات

نبوية صاحبة قناة يوميات انوش.. والشهيرة بـ انوش، والتي عاقبتها محكمة جنح القاهرة الإقتصادية، بالحبس ثلاث سنوات في إتهامها ببث صوراً خادشة للحياء عبر قناتيها على موقع اليوتيوب، ومقاطع فيديو تبرز فيها مفاتنها مصحوبة بعبارات وتلميحات وإيحاءات خارجة قاصدة بها الإغراء على نحو يخدش الحياء العام.

أسباب حبس انوش 3 سنوات

أسباب حبس أنوش صاحبة قناة يوميات انوش، تضمنت قيامها بإنشاء قناتين عبر موقع اليوتيوب تحت مسمى «أنوش 2»، و«يوميات أنوش»، ونشرها عبر القناتين صوراً ومقاطع تظهر مفاتنها، صاحبها عبارات وتلميحات وإيحاءات خارجة قصدت بها الإغراء بما يلفت الأنظار إلى الدعارة على نحو يثير الغرائز الجنسية.

وقالت محكمة القاهرة الإقتصادية في حيثيات حكمها على المتهمة انوش، بعد مطالعة الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قناونا، تحصلت وقائع الدعوى في إتهام النيابة العامة للمتهمة نبوية جمعة زهران، و2 آخرين للمحاكمة الجنائية، لقيامهم في الفترة من بداية عام 2021 وحتى عام 2023 بدائرة قسم المعصرة في القاهرة، بنشر صورا ومصاطع خادشة للحياء قاصدة بها الإغراء على نحو يخدش الحياء العام.

انوش

المحكمة: المتهمة أظهرت مفاتنها لإثارة الغرائز

وتضمنت أسباب المحكمة في حكمها على أنوش، قيامها بالإعلان من خلال قناتيها وحساباتها الشخصية على مواقع التواصل الإجتماعي فيسبوك وتيك توك وإنستجرام، عن دعوة تتضمن إغراء بما يلفت الأنظار إلى الأعمال المنافية، ونشرها صورا ومقاطع فيديو تبرز فيها مفاتنها على نحو يثير الغرائز.

وجاء في حكم المحكم على المتهم أنوش، بارتكابها فعلا من الأفعال الفاضحة المخلة بالحياء العام، بأن قامت بأفعال الإغراء بمفاتنها وبعباراتها والتلميحات والإيحاءات، من خلال بث صورا ومقاطع فيديو لها قاصدة بها أفعالها على نحول يثير الغرائز ويخدش الحياء العام.

انوش

التقارير: مقاطع فيديو لـ سيدات عارية

وثبت للمحكمة من خلال مطالعة الهاتف المحمول وأجهزة الحواسب المحمولة، مجلد باسم ستات الروتين الشمال، يحتوى على مقاطع فيديو تضمنت سيدات عارية وأخريات شبه عاريات، أثناء قيامهم بأفعال مخلة تثير الغرائز مصحوبة بإيحاءات، ومجلدات أخرى لسيدات ترتدي ملابس المنزل وتظهر أجزاء من جسدها.

كما تضمنت المجلدات مجلد بعنوان شغل أنوش، يحتوى على مقاطع فيديو تقوم فيها سيدة بالقيام بأعمال منزلية وتظهر أجزاء من جسدها، وتقوم بأفعال تثير الغرائز وتخدش الحياء العام.