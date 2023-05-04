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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

اللجنة المصرية اليونانية تبحث تشغيل 5 آلاف عامل زراعي بأثينا

صدى البلد

 عقدت اللجنة المصرية اليونانية المشتركة المعنية بتنفيذ الإتفاقية المبرمة بين حكومة البلدين ؛اجتماعا بديوان  عام وزارة القوي العاملة ؛ لبحث تشغيل ٥٠٠٠ عامل زراعي مصري بالقطاع باثيتا  ،بحضور ممثلين عن وزارات ومؤسسات مصرية مختصة بهذا الملف .

ويهدف الاجتماع  تشغيل العمالة الموسمية المصرية  بقطاع الزراعة.

وقد تم  التوقيع على محضر إجتماع من قبل ؛ أمال عبد الموجود رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية بوزارة القوى العاملة،وباتروكلوس جورجاديس الأمين العام لسياسة الهجرة واللجوء باليونان.

وتم الإتفاق على قيام السفارة اليونانية بالقاهرة بموافاة الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية بوزارة القوى العاملة، وكذلك وزارة الخارجية بطلبات الجانب اليونانى من العمالة الزراعية الموسمية،فور تلقى هذه الطلبات من أصحاب الأعمال اليونانيين.

وذلك على أن يقوم الجانب المصرى بالإعلان عن الوظائف المدرجة بتلك الطلبات وإستقبال المرشحين وإتمام عملية الإختيار فى أسرع وقت، وموافاة الجانب اليونانى بالكشوف النهائية للمرشحين المختارين،ومتابعة إستلام أعمالهم.

وقالت الوزارة: إن العدد المطلوب في المرحلة الأولى من العمالة الزراعية المصرية يبلغ 5000 عامل، وفقا للإتفاقية ،مع التأكيد على أن تتضمن قوائم المرشحين من الجانب المصرى أعداداً أكبر من ذلك لتوسيع قاعدة الإختيار ،وإتاحة مزيد من الخيارات لأصحاب الأعمال اليونانيين، للإختيار من القوائم المُقدمة من الجانب المصرى ، مع الإشارة الى أن إحتياج القطاع الزراعى بدولة اليونان من العمالة الزراعية الموسمية قد يفوق هذا العدد سنويا .

وان الجانب اليونانى يَطمح فى تعزيز التعاون مع جمهورية مصر العربية لتلبية حاجة القطاع الزراعى اليونانى من العمالة الموسمية استكمالا لإطار التعاون الإستراتيجى بين البلدين فى العديد من المجالات.

وأوضح الجانب اليوناني أن دولة اليونان تحترم حقوق العمالة المهاجرة وفقا لمعايير العمل الدولية ولقانون الاتحاد الاوروبى رقم 36 لسنة 2014 والذى يضمن حقوق العمالة الموسمية.

،كما أعلن الجانب المصري أنه سوف يتم الإعلان عن طريقة التواصل والتقديم للعمل طبقاً لتلك الإتفاقية،فورالإنتهاء من الإجراءات المنصوص عليها بحسب "الإتفاق" .

شارك في الإجتماع من الجانب اليونانى من وزارة الشئون الخارجية: اثناسيوس أناستوبولوس دبلوماسي مستشار السفارة ،وافروسيني كورومانتزو دبلوماسي مستشار وزير خبير، ومن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية: ابوسطولوس اجنانتوبولوس مستشار بمكتب الوزير،وکونستانتينوس فريتوس رئيس ديوان مكتب الأمين العام للتأمينات الإجتماعية .

ومن وزارة الهجرة واللجوء : باتروكلوس جورجاديس الأمين العام لسياسة الهجرة ،ومايكل كوزميدز رئيس مديرية سياسة الهجرة .

 ومن وزارة التنمية الريفية والغذاء: اغوريتسا انتولي مستشار قانوني مكتب الوزير،ودیمیترا تسياکالو المديرية العامة للوحدات اللامركزية بقسم دعم مجال المزارعين، و کریستوس جياناكاكيس نائب رئيس الجمعية الوطنية للتعاونيات الزراعية

وحضر اللقاء من وزارة القوى العاملة : إيهاب عبد العاطى المستشار القانونى للوزير،وأيمن قطامش رئيس الإدارة المركزية للتدريب المهنى ، وياسر غازى مدير عام الادارة العامة للتمثيل الخارجي ،وهبة احمد مدير عام الادارة العامة للتشغيل ، وأمنية عبد الحميد مساعد فنى بمكتب الوزير.

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