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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نائب: مشاركة الشباب بكثافة في الحوار الوطني يعطي أملا وطموحا

تيسير مطر
تيسير مطر

قال النائب تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل، إنّ البلد دون شباب تعني بلدا دون مستقبل، مشيرًا إلى أنّ وجود الشباب بقوة ممثلة في الأحزاب وتنسيقة شباب الأحزاب في الجلسة الافتتاحية من الحوار الوطني، أمس، إذ إنّه يعطي أملا وطموحا وقوة للحوار الوطني، إلى جانب إعطاء آمال للمستقبل كون الشباب هم المستقبل.

وأضاف «مطر»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح» من تقديم أمل صالح المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ تواجد الشباب بكثافة في الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني أسعد الجميع، إذ إنّه أمر يبشر بالأمل والطمأنينة، لافتًا إلى أن وجود الشباب واهتمامهم بالحوار الوطني دليل على ثقتهم الكبيرة في كون الحوار الوطني سينتج عنه مخرجات جيدة.

وتابع بأنّ المؤتمرات الخاصة بالشباب وتبادل الأفكار والرؤى التي تمت من قبل إلى جانب اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بشباب العالم وليس مصر فقط جاء بهدف أن يطلعوا على مصر بأعينهم والتأكد من استقرار الأوضاع الأمنية ومعاملة المصريين الكرماء لهم، وذلك يعطي لنا كشباب طموحًا إلى جانب إعطاء كشباب العالم رؤية صائبة عما يدور داخل مصر، لافتا إلى أنّ الشباب اليوم أصبح لديهم أمل وطموح.

 

 

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