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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الصحة السودانية: ميليشيا الدعم السريع تحتل 14 مستشفى| فيديو

السودان
السودان

قال الدكتور محمد إبراهيم، المتحدث باسم وزارة الصحة السودانية، إنّ هناك 14 مستشفى سودانيا تتمركز حولها ميليشيا الدعم السريع، مشددًا على أن هذا الأمر يمثل ظاهرة غريبة على الأخلاق السودانية والمواثيق الدولية في الحفاظ على الخدمات الصحية وإسعافات الطوارئ.

وأضاف «إبراهيم»، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»: «هناك تعدٍ على 6 عربات إسعاف وجرى الاستيلاء عليها، ومنذ 15 أبريل حتى اليوم أصيب أكثر من 3 آلاف شخص، وتم تسجيل 207 حالة وفاة في المستشفيات، وتم تنفيذ 553 عملية كبيرة، وبالنسبة إلى عدد المستشفيات العاملة من إجمالي 134 مستشفى تتبع وزارة الصحة في ولاية الخرطوم يبلغ 95 مستشفى بينما توقفت 39 مستشفى عن العمل».

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة السودانية، أن احتلال قوات الدعم السريع 14 مستشفى أثر على تقديم الخدمات الصحية لأنها مستشفيات كبيرة في مركز الخرطوم، كما انقطع التيار الكهربي وانقطعت الماء، وذلك أثر على تقديم الخدمة الصحية والعلاجية للسودانيين، لكن وزارة الصحة ما زالت قادرة على تقديم الخدمات الطارئة وشبه الطارئة عن طريق الاستعانة بالدفاع المدني في توفير المياه لعدد من المستشفيات المتضررة.

 

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